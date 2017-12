Não por acaso, Lula visitara pela manhã, ainda no Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo, em Cariacica. Trata-se do terceiro melhor do país e motivo de orgulho para o petista.

Por Redação, com ACS – de Campos dos Goytacazes, RJ

A chegada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Estado do Rio de Janeiro aconteceu já no início da noite passada, na cidade onde foi inaugurada a primeira escola técnica do Brasil.

— Foi aqui, em Campos de Goytacazes, que Nilo Peçanha fez a primeira escola técnica, em 1909 — lembrou o líder petista, no ato de abertura no Jardim do Liceu.

Oito irmãos

Não por acaso, Lula visitara pela manhã, ainda no Espírito Santo, o Instituto Federal do Espírito Santo, em Cariacica. Trata-se do terceiro melhor do país e motivo de orgulho para o petista. Em um dia marcado pela profunda relação do ex-presidente com o ensino técnico, a educação pautou boa parte do discurso durante d noite.

— De 1909 até 2003, a elite brasileira só fez 140 escolas técnicas. Nós do PT, em apenas 12 anos, fizemos 500 escolas técnicas nesse país. Há 10 anos, a gente entrava em uma faculdade e só via branco rico. Hoje tem negro, sertanejo, gente da periferia. A inteligência não está no berço, está nas oportunidades — pontuou o possível candidato à reeleição.

Lula lembrou, ainda, que é “oriundo de um curso técnico”.

— Por isso, fui o primeiro de oito irmãos a ganhar mais que o salário mínimo, a ter um carro, uma casa. Soberania é um povo com emprego, salário e autoestima. E isso a gente só vai conseguir se investir muito em educação — afirmou.

Momento delicado

No trajeto desde o Espírito Santo, o ex-presidente fez paradas ainda em Iconha e Cachoeiro do Itapemerim para receber o abraço de até logo do povo capixaba enquanto prossegue com sua caravana.

Nesta quinta-feira, o ex-presidente fará uma caminhada pela Praça Ruy Barbosa, no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Lula chegou ao Rio de Janeiro em um momento delicado não só para o Estado, mas para todo o país.

— O Brasil vive possivelmente a maior crise da sua história. O Brasil está sendo governado por um presidente golpista, por alguém responsável por rasgar 54 milhões de títulos de eleitores que votaram na Dilma, alguém que só é aceito pelo mercado para poder vender o Brasil. Que ele se prepare, porque eu estou me preparando, e se eu voltar à Previdência; muita coisa vai mudar nesse país — concluiu.

Curtir isso: Curtir Carregando...