Por Redação – do Rio de Janeiro

Em sua caravana pela Baixada Fluminense e, nesta sexta-feira, na Concha Acústica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a denunciar o desmonte da educação pública; promovido pelo governo de Michel Temer. Em visita ao campus de Nova Iguaçu da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), nesta manhã, Lula posou com estudantes. Até ensaiou alguns passos de dança, para alegria dos alunos.

Na véspera, Lula percorreu outras cidades da Baixada Fluminense; além de visitar o Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj). Foi justamente o Comperj o local escolhido para a primeira agenda do dia. Pela manhã, a caravana se despediu da cidade litorânea de Maricá rumo à Itaboraí, sede do complexo. Lula discursou em um carro de som; em frente ao local.

Petróleo

A Polícia Militar do Estado impediu a realização do ato nas dependências do Comperj. O fato causou espanto no ex-presidente; visto que estava acompanhado de autoridades de Estado, como o senador Lindbergh Farias (PT-RJ).

Lula deu início à construção do Comperj em 2008 e a estrutura pensada demonstra a ambição do ex-presidente para o desenvolvimento da Petrobras e da região. Apesar de ser autossuficiente em petróleo, o Brasil não possui capacidade de processamento suficiente para todo o país, tendo que exportar petróleo e comprar seus derivados como gás butano, gasolina e diesel.

Política entreguista

O Comperj viria para sanar essa deficiência e dar início a um novo momento do país enquanto potência do setor.

— A Lava Jato destruiu nossas construtoras, gerou desemprego da ordem de milhões de pessoas, além de queda no PIB. O Comperj saiu do seio do pensamento de um estado soberano. O Comperj não era para ser apenas um complexo petroquímico; ele tem refinarias para gerar emprego e renda em uma região tão carente como Itaboraí e São Gonçalo. Esse pensamento é perene em países desenvolvidos e aqui não poderia ser diferente. Então nós, homens e mulheres de bem temos que contrapor a essa política entreguista que está acabando com a Petrobras. — disse.

Lula passou a noite em Nova Iguaçu. Pela manhã, após cumprir a agenda no campus da URRFJ, Lula seguiu para a capital do Estado.

