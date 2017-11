As autoridades informaram na quinta-feira que a embarcação teria sofrido uma explosão, e muitos familiares dos tripulantes disseram acreditar que eles estão mortos

Por Redação, com Reuters – de Buenos Aires:

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse nesta sexta-feira esperar que seja encontrado nos próximos dias o submarino desaparecido há mais de uma semana no oceano Atlântico Sul com 44 tripulantes a bordo.

As autoridades informaram na quinta-feira que a embarcação teria sofrido uma explosão; e muitos familiares dos tripulantes disseram acreditar que eles estão mortos.

– Vamos continuar com as buscas, especialmente agora que contamos com o apoio de toda a comunidade internacional; com todos os avanços tecnológicos disponíveis; e isso vai nos levar seguramente a poder encontrar o submarino nos próximos dias – afirmou o presidente em uma declaração à imprensa.

Na quarta-feira à noite, o porta-voz da Marinha, Enrique Balbi, informou que uma “anomalia hidroacústica” tinha sido registrada três horas apos o submarino ARA San Jose ter se comunicado com a base, pela ultima vez, às 7h30 de quarta da semana passada.

Navios e aviões foram enviados para investigar a origem do barulho; 30 milhas ao norte do local onde o submarino estava.

Tripulantes

Itati Leguizamon, esposa de um dos tripulantes, recebeu a noticia com raiva e indignação. “Estão quebrando tudo lá dentro”; disse, referindo-se ao local onde estavam reunidos os parentes dos 43 homens e a mulher que embarcaram no submarino.

Ela criticou a falta de investimento público nas Forças Armadas e na renovação de equipamento. O submarino Ara San Juan foi construído na Alemanha em 1980 e recondicionado em 2014.

