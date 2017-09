Diversas pessoas ficaram feridas em uma estação de metrô de Londres depois que testemunhas relataram uma explosão em um trem lotado

Por Redação, com Reuters – de Londres:

A primeira-ministra britânica, Theresa May, convocou uma reunião do comitê de resposta a emergências do Reino Unido nesta sexta-feira, após um incidente em uma estação de metrô no oeste de Londres, informou seu gabinete, em comunicado.

– Meus pensamentos estão com aqueles feridos em Parsons Green; e com os serviços de emergência que, mais uma vez; estão respondendo ao suposto ataque terrorista de forma rápida e corajosa – disse May, no comunicado.

Explosão de artefato

A polícia britânica confirmou que uma bomba improvisada foi usada para provocar uma explosão em uma estação do metrô de Londres que feriu 18 pessoas; em um incidente considerado por autoridades como um ato “terrorista”.

– Nós consideramos no momento que foi uma detonação de um artefato explosivo improvisado – disse o chefe de combate ao terrorismo da polícia britânica, Mark Rowley, nesta sexta-feira.

A polícia de Londres trabalha no caso com o apoio do serviço de inteligência britânico, o MI5, acrescentou.

Dispositivo

O dispositivo usado durante um incidente em uma estação de metrô de Londres não explodiu completamente; relatou a Sky News, citando fontes não identificadas.

Diversas pessoas ficaram feridas em uma estação de metrô de Londres depois que testemunhas relataram uma explosão em um trem lotado; que a polícia está tratando como um incidente terrorista.

