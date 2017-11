Durante a operação, do corpo do paciente foram tirados 100 pregos e 263 moedas, assim como dezenas de lâminas de barbear, pedras e até mesmo manilhas de ferro

Por Redação, com Sputnik – de Moscou:

– O paciente estava se queixando de dores estomacais, então resolvemos fazer uma endoscopia. Ficamos chocados ao encontrar moedas, pregos e parafusos no estômago dele. Nunca tínhamos nos deparado com um caso parecido – disse um dos médicos, não excluindo a possibilidade de desordem mental do paciente de 35 anos.

Durante a operação, do corpo do paciente foram tirados 100 pregos e 263 moedas; assim como dezenas de lâminas de barbear, pedras e até mesmo manilhas de ferro, segundo o canal.

De acordo com os médicos, a operação foi realizada a tempo de os objetos afetarem negativamente o corpo do paciente.

Familiares do indiano disseram que o ente querido tem sofrido de uma depressão; o que teria causado esse estranho hábito de engolir objetos de metal.

Fungos mortíferos no cérebro

Médicos norte-americanos descobriram no cérebro de um paciente uma infecção fúngica que permanecia lá cerca de 30 anos; informa a edição Science Alert.

Segundo especialistas, a doença foi causada pela inalação de esporos do fungo Histoplasma capsulatum. A histoplasmose em geral afeta os pulmões. Mas os fungos também podem penetrar em outros órgãos.

O Histoplasma capsulatum se encontra por todo o mundo; crescendo no solo e excremento de aves e morcegos. O fungo normalmente infeta pessoas com sistema imunológico fraco; por exemplo, em portadores do vírus HIV. Se a doença não for curada, pode levar à morte.

O homem idoso consultou o médico, queixando-se de mudanças mentais. Resultados da ressonância magnética e da tomografia computadorizada mostraram tumores no cérebro e nas glândulas adrenais. Os médicos pensavam que era câncer; mas a biópsia mostrou a presença de leveduras nas glândulas, segundo a Science Alert.

O paciente disse que 30 anos atrás visitou a Carolina do Norte (estado norte-americano onde é comum o H.capsulatum), mas que ele mora no Arizona, onde as condições para o crescimento do fungo são desfavoráveis. Segundo os especialistas, foi na Carolina do Norte que ele poderia ter adquirido a infecção. É de surpreender que durante todo esse tempo a histoplasmose não manifestou nenhum sintoma, sendo um caso raríssimo.