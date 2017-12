Segundo os congressistas, o programa balístico do regime norte-coreano está avançado. É cada vez maior a possibilidade de Kim Jong-un armar mísseis intercontinentais.

Por Redação, com agências internacionais – de Washington

O medo de um ataque surpresa da Coreia do Norte em solo norte-americano levou os EUA ao deslocamento de mísseis de defesa para a Costa Oeste do país. As recentes ameaças da Coreia do Norte agora vêm acompanhadas de testes mais robustos de mísseis intercontinentais.

Congressistas norte-americanos, citados pela agência inglesa de notícias Reuters, afirmam que a defesa na Costa Oeste incluiria o sistema antiaéreo Thaad. Ele é similar àquele instalado na Coreia do Sul contra possíveis bombardeios por parte de Pyongyang.

Guerra à Coreia

Segundo os congressistas, o programa balístico do regime norte-coreano está avançado. É cada vez maior a possibilidade de Kim Jong-un armar mísseis intercontinentais. Os vetores balísticos poderão ser armados com ogivas nucleares em um futuro próximo, disseram. Isso tem aumentado a pressão para que o Pentágono reforce os sistemas de defesa.

— É apenas uma questão de localização e de a Agência de Defesa contra Mísseis, na sigla em inglês (MDA) recomendar quais lugares respeitam seus critérios — disse o congressista Mike Rogers, membro do Comitê de Serviços Armados da Câmara dos Representantes.

No entanto, a MDA, subordinada ao Departamento de Defesa, diz que não recebeu instruções para instalar o Thaad na Costa Oeste. Na véspera, o conselheiro para Segurança Nacional da Casa Branca, H. R. McMaster, afirmou que o potencial de uma guerra contra a Coreia do Norte “aumenta a cada dia”.

— Há modos de resolver o problema (sem um conflito armado), e estamos correndo. Não há muito tempo — acrescentou.

O último míssil intercontinental testado pela Coreia do Norte, na semana passada, seria capaz de atingir até a capital dos EUA, Washington, que fica na parte oriental do país.

Ucrânia

O funcionário de Casa Branca acrescentou que o regime norte-coreano, que continua realizando testes de mísseis, é a principal ameaça para a comunidade internacional em geral e para os EUA em particular.

— Por isso, para nós, é de extrema importância a realização de esforços conjuntos com todos os aliados, parceiros e países; com objetivo de convencer Kim Jong-un de que as tentativas de aperfeiçoar as capacidades (nucleares da Coreia do Norte) é um vetor sem saída; para ele, pessoalmente, e para o seu regime — afirmou.

McMaster também declarou que os EUA pretendem continuar o fornecimento de armas não letais para a Ucrânia.

