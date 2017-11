O ministro da Agricultura conservador, Christian Schmidt, irritou o SPD ao tomar a decisão unilateral de apoiar uma proposta da União Europeia

Por Redação, com Reuters – de Berlim:

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse nesta terça-feira que lamenta a decisão de um ministro conservador de votar a favor de uma proposta da União Europeia para estender o uso de um herbicida contra a vontade de um colega de gabinete, acrescentando que um incidente como esse não acontecerá novamente.

– Quanto ao voto do Ministério da Agricultura ontem sobre o glifosato, isso não obedeceu às instruções elaboradas pelo governo federal – disse Merkel.

– Eu espero que um incidente desse tipo não seja repetido.

O Partido Social Democrata da Alemanha (SPD) havia pedido, mais cedo nesta terça-feira, que Merkel censurasse o ministro conservador que eles responsabilizam por iniciar uma disputa em torno de uma votação da UE sobre um herbicida que prejudicou a confiança entre as duas legendas que estão buscando formar uma coalizão.

O ministro da Agricultura conservador, Christian Schmidt; irritou o SPD ao tomar a decisão unilateral de apoiar uma proposta da União Europeia para estender o uso do glifosato no bloco por mais cinco anos, uma medida contestada pelo SPD.

Coalizão

Líderes do partido conservador da chanceler alemã, Angela Merkel, concordaram no domingo em buscar uma “grande coalizão”; com o Partido Social Democrata (SPD) para superar um impasse político que afeta a maior economia da Europa.

Merkel, cujo quarto mandato foi colocado em dúvida há uma semana quando negociações sobre uma coalizão de três partes; com o pró-mercado Partido Democratas Livres da Alemanha (FDP); e os Verdes fracassaram, recebeu um colete salva-vidas do SPD na sexta-feira.

Sob intensa pressão para preservar a estabilidade e evitar novas eleições, o SPD voltou atrás em seu posicionamento; e concordou em conversar com Merkel, elevando a probabilidade de uma nova grande coalizão; que tem governado durante os últimos quatro anos, ou de um governo de minoria.

– Nós temos a firme intenção de ter um governo efetivo – disse a repórteres Daniel Guenther, premiê conservador do Estado de Schleswig Holstein; após uma reunião de quatro horas com a liderança da União Democrata-Cristã (CDU) de Merkel.

