O MetrôRio prevê oferta de trens extras para as três linhas (1, 2 e 4), redução de intervalos entre as composições, aumento em 20% do número de lugares

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

As estações de metrô iniciaram a Operação Verão, planejamento especial para atender o aumento de demanda de usuários aos sábados e domingos, decorrente do início das férias escolares e do verão.

O MetrôRio prevê oferta de trens extras para as três linhas (1, 2 e 4); redução de intervalos entre as composições, aumento em 20% do número de lugares em relação à oferta usual; e reforço das equipes de bilheteria e segurança nas estações. Os passageiros deverão realizar a transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio.

A concessionária recomenda que os clientes priorizem o Cartão Pré-Pago ou comprem as passagens de forma antecipada, evitando filas na volta da praia. O planejamento especial terminará no dia 4 de fevereiro de 2018.

Embarque com pranchas

Usuários com pranchas de surfe têm embarque liberado aos sábados, domingos e feriados, em todas as estações e nos ônibus Metrô Na Superfície. O equipamento deve estar encapado e não ultrapassar dois metros de comprimento.

Bicicletas

O embarque de bicicletas nos finais de semana e feriados, em qualquer horário, está mantido. O cliente pode embarcar com a bicicleta também em dias úteis; após as 21h, no último carro de cada composição. Além disso, o MetrôRio disponibiliza 14 bicicletários gratuitos e 223 vagas no total para os passageiros, distribuídas em diversas estações.

Curtir isso: Curtir Carregando...