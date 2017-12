O México participou da Libertadores de 1998 a 2016 com alguns resultados de destaque, entre eles os vice-campeonatos de Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajar (2010) e Tigres (2015)

Por Redação, com EFE – da Cidade do México:

As equipes do México continuarão fora da Taça Libertadores em 2018, como aconteceu neste ano, devido ao calendário da competição ter conflito com o do campeonato do país.

Em entrevista coletiva, Enrique Bonilla, presidente da Liga MX, afirmou que está aberta a possibilidade do retorno dos times mexicanos à competição continental quando houver condições, mas não no próximo ano.

– Em nenhum momento houve uma recusa da Conmebol. Eles têm um formato que se contrapõe aos interesses do calendário da Liga. A porta ficou aberta para quando eles fizerem uma mudança e ela não afete o nosso calendário – disse Bonilla na entrevista que concedeu após uma reunião da entidade que organiza a primeira divisão mexicana.

O México participou da Libertadores de 1998 a 2016 com alguns resultados de destaque, entre eles os vice-campeonatos de Cruz Azul (2001), Chivas Guadalajar (2010) e Tigres (2015).

Hoje também foi aprovado o calendário da temporada 2018-2019 do Campeonato Mexicano, cujo torneio Apertura começará em 20 de julho de 2018, e o Clausura, em 4 de janeiro de 2019.

Independiente

O técnico do Independiente, Ariel Holan, afirmou que sua equipe precisa ter a posse de bola e fazer um jogo simples contra o Flamengo na partida de ida da decisão da Copa Sul-Americana.

– Estaremos na final contra um rival com um nível de dificuldade alta. Precisamos estar muito atentos e defender como leões para que eles não nos contra-ataquem – disse Holan em entrevista coletiva.

O técnico do Independiente lembrou que o elenco foi montado para vencer a Taça Libertadores, mas acabou eliminado da competição ainda na fase de grupos. Por esse motivo, Hogan acredita que sua equipe está em igualdade de condições com o Rubro-Negro.

– O Flamengo tem grandes individualidades. É uma típica equipe brasileira. Talvez não faça uma grande partida, mas pode nos vencer em meia hora. Será uma linda final com duas equipes com muita história – explicou o técnico argentino.

Hogan preferiu fazer mistério ao ser perguntado sobre o time que colocará em campo no Estádio Libertadores de América.

– Não tenho dúvidas, mas sim alternativas. Quero que a equipe jogue bem e sei que conseguiremos fazer isso tanto em casa como de visitantes – disse.

Questionado sobre sua maneira de lidar com uma grande decisão, Hogan citou sua longa carreira. Para ele, a experiência transmite tranquilidade em momentos como esse.

– Estou há mais de dez anos trabalhando para isso. Remei por muito tempo. Todos na Argentina nascem com uma bola e uma camisa (de futebol). Por isso é também um sentimento muito forte estar vivendo isso com o Independiente – explicou.

