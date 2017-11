As parceiras de longa data disseram que a mais recente integração de seus produtos foi projetada para encorajar mais de seus clientes a utilizar o software da SAP

Por Redação, com Reuters – de Londres:

As gigantes de software Microsoft e SAP concordaram em expandir o uso de produtos baseados em nuvem e serviços via Internet uma da outra, disseram nesta terça-feira, enquanto lançavam uma estratégia de produtos conjuntos para clientes em comum.

Em comunicado conjunto, a Microsoft disse que usaria o banco de dados S/4 HANA, da SAP; para ajudar a operar suas principais funções internas de planejamento financeiro; substituindo um software antigo da SAP, enquanto a SAP passaria a operar mais de uma dúzia de seus sistemas financeiros internos críticos no serviço de nuvem da Microsoft, o Azure.

As parceiras de longa data disseram que a mais recente integração de seus produtos foi projetada; para encorajar mais de seus clientes a utilizar o software da SAP nos serviços em nuvem do Microsoft Azure.

Os clientes em comum incluem Coca-Cola, Columbia Sportswear, Coats e Costco Wholesale.

SAP

A SAP encoraja seus clientes a não apenas utilizar seus produtos no Microsoft Azure. Mas também em plataformas de software rivais da Amazon, Google, IBM e seus próprios serviços de nuvem.

As duas companhias concordaram em trabalhar juntas dezoito meses atrás para integrar o Microsoft Office 365; versão baseada em nuvem do principal software de produtividade da Microsoft, na SAP; enquanto a SAP concordou em utilizar seu software de banco de dados HANA no Microsoft Azure.

