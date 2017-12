Ocimar Versolato é conhecido pelos trabalhos junto com o cantor Ney Matogrosso, de quem chegou a assinar a capa do disco Beijo Bandido

Por Redação, com ABr – de São Paulo:

Morreu na madrugada deste sábado, na capital paulista, o estilista Ocimar Versolato. A informação foi confirmada pelo Hospital São Paulo, onde ele estava internado.

A assessoria de imprensa do Hospital São Paulo informou que Versolato sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico e foi atendido no local. Mas não resistiu. De acordo com os familiares, o estilista morreu às 16h20 de sexta-feira.

Ocimar Versolato é conhecido pelos trabalhos junto com o cantor Ney Matogrosso; de quem chegou a assinar a capa do disco Beijo Bandido, lançado em 2009. Também desenhou o figurino do filme Tieta (1996), de Caca Diegues.

A jornalista Lilian Pacce referiu-se a Versolato como “gênio controverso” e “o estilista brasileiro mais famoso do mundo” na década de 90.

O corpo do estilista foi velado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

Curtir isso: Curtir Carregando...