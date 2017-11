O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, antigo partidário de Mugabe, tomou posse na sexta-feira e o foco agora está voltado para as nomeações

Por Redação, com Reuters – de Harare:

O ex-presidente do Zimbábue Robert Mugabe chorou e lamentou a “traição” quando concordou em deixar o cargo na semana passada, pressionado por militares e seu partido depois de 37 anos no poder, informou o jornal Standard na edição deste domingo.

O presidente do Zimbábue, Emmerson Mnangagwa, antigo partidário de Mugabe; tomou posse na sexta-feira e o foco agora está voltado para as nomeações que fará; se escolherá um governo com base ampla ou pessoas ligadas a Mugabe.

O jornal Standard citou fontes próximas a Mugabe, que informaram que o ex-presidente; católico, segurava um rosário no momento em que anunciou a aliados próximos e a um grupo de negociadores em sua mansão em Harare que renunciaria.

– Ele olhou para baixo e disse ‘as pessoas são camaleões – segundo uma das fontes citadas pelo jornal.

Militares

O jornal estatal Sunday Mail citou o padre Fidelis Mukonori, um jesuíta próximo a Mugabe; que mediou a renúncia com os militares, dizendo que a cara do ex-presidente “apenas se iluminou” depois que ele assinou a carta de renúncia.

– Portanto, não estamos falando de um homem ressentido – disse Mukonori ao Sunday Mail.

