Por Redação, com Sputnik – de Moscou:

A composição inovadora do elixir oral, que foi desenvolvido pela Universidade Nacional de Ciências e Tecnologia da Rússia (MISiS), em parceria com a Universidade Estatal de Vyatka, altera significativamente a composição da microflora oral e destrói até 83% da placa bacteriana.

A eficácia da composição é confirmada por estudos clínicos levados a cabo no Departamento de medicina dentária da Universidade Estatal de Medicina de Kirov.

Elixires e irrigadores (instrumentos que purificam através de um fino jato de líquido de alta pressão); são atualmente recomendados por dentistas como maneira eficaz de limpeza bucal; possibilitando a limpeza de bactérias, que formam a placa bacteriana; e das partículas de comida que ficam nas cavidades entre os dentes; onde as cerdas das escovas de dente e fio dental não alcançam.

Cientistas russos

Cientistas russos da MISiS, em parceria com profissionais de saúde, desenvolveram um elixir oral; que com o uso regular suprime o crescimento de bactérias patogenéticas na boca, reduzindo o risco de desenvolvimento de cáries e doenças nos tecidos da cavidade oral. Os cientistas atingiram uma alta eficiência do elixir, onde nanopartículas metálicas foram introduzidas na receita. De acordo com os testes, elas são capazes de suprimir, em um curto espaço de tempo; o crescimento de bactérias que formam a placa bacteriana.

– Bactérias patogênicas podem ser mortas através da destruição química de paredes celulares; e de várias membranas. Incluindo as organelas celulares membranosas; especialmente quando as nanopartículas metálicas entram em contato com biopolímeros de células microbianas.

Projeto

De acordo com Svetlana Gromova, coautora do projeto, diretora da Faculdade de Medicina Dentária de Kirov GMU e doutora em Ciências Médicas; como consequência do contato com as nanopartículas; é liberado o conteúdo das células microbianas. No que diz respeito à ação do elixir contra estafilococos-dourados e outros cocos, as propriedades bactericidas e bacteriostáticas do líquido testado excedem as de antibióticos. Acrescenta a pesquisadora.

Durante os ensaios clínicos no Departamento de Medicina Dentária da Universidade Estatal de Kirov, os voluntários usaram o elixir por um mês e o controle foi realizado a partir do 14º dia de uso. Revelou-se que as bactérias, que formam a placa bacteriana, são sensíveis a várias soluções que contêm nanopartículas de óxidos metálicos. Também foram confirmadas a redução de aderência de microrganismos na superfície dos dentes e a diminuição do risco de ocorrência de inflamação. De acordo com os pesquisadores, o uso regular do elixir possibilita uma diminuição de até 30% do microbioma fúngico oral em 30 dias de uso; o que prova a normalização do equilíbrio químico da saliva.

O líder do grupo científico e docente da Universidade Nacional de Ciências e Tecnologia MISiS, Georgy Frolov, falou sobre as conclusões dos testes:

Tóxicas

– As soluções coloidais de óxidos metálicos não são tóxicas para o ser humano. Sendo ao mesmo tempo uma fonte de micronutrientes; apresentam propriedades antibacterianas de longa duração em relação aos microrganismos da placa bacteriana. Registramos, durante o estudo, que o uso do elixir com óxidos metálicos reduz significativamente a quantidade de placa bacteriana nas superfícies dos dentes e; além disso, reduz consideravelmente a quantidade de organismos patogênicos até sua eliminação completa.

Os primeiros lotes do elixir já estão sendo preparados no laboratório da MISiS. Além disso, patenteamento da composição e seu registo para uso médico estão em curso.