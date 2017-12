Além do espanhol, italiano, inglês e alemão, entre os principais, este passa a ser mais um campeonato a chamar atenção do amante do futebol

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Representantes da Liga Francesa de Futebol passaram alguns dias no Brasil, oferecendo para as TVs daqui o que têm de interessante para a próxima temporada.

Além do espanhol, italiano, inglês e alemão, entre os principais, este passa a ser mais um campeonato a chamar atenção do amante do futebol pelo número de craques em suas equipes.

Nada se compara, no entanto, à chegada de Neymar, já colocado entre os principais jogadores do mundo e sério candidato a ser o melhor nas próximas temporadas.

Ninguém, como ele está fazendo agora, turbinou tanto um produto.

Os franceses, em reunião com todas as emissoras esportivas brasileiras, apresentaram minuciosamente o que têm para oferecer nos próximos três anos, a partir de 2018. Os lances estão abertos.

TV Tudo

Hoje é o dia

Depois de passar o fim de semana nos Estados Unidos, Gugu Liberato terá nova reunião com a direção da Record nesta segunda-feira.

A informação que existe é que este poderá ser um encontro decisivo, aquele que irá de vez resolver este assunto.

Toda a questão

Assim como já acontece com Xuxa e Roberto Justus, a Record decidiu que Mion, Sabrina e Gugu Liberato também terão que se adaptar aos programas de temporada no ano que vem.

O problema com o Gugu é que há formatos e formatos. Existe a necessidade de encontrar um que agrade os dois lados. Por enquanto, não se encontrou nenhum.

Dividida

Enquanto a Record acha que o Power Couple pode ser o formato ideal para o Gugu no ano que vem, ele não entende assim.

Daí o impasse. Ou acabam convencendo-o do contrário ou terão que buscar um outro que agrade ambas as partes. Se nada disso acontecer, aí sim, pode ser o fim.

Tendência

O que se observa nos interiores da Record, muito de acordo com a declaração de alguns dos seus diretores, é que muito coisa vai mudar para o ano que vem.

Um deles, um dos mais altos, não cansa de repetir: “quem ficar vai se dar bem”.

Estreia

Com a paralisação do futebol, começa a movimentação de bastidores, com todos os clubes tentando se reforçar para a próxima temporada.

Em cima disso, o SporTV vai estrear o Central do Mercado, às 13h e 18h30, com toda a movimentação de contratação de jogadores. Apresentação do Eric Faria em dezembro e Bruno Cortês em janeiro.

Pensando o programa

A partir desta segunda-feira, pelas duas próximas semanas, os responsáveis pelo Programa do Porchat, além de uma avaliação do que foi feito, pretendem traçar planos para o ano que vem.

Duas ou três novidades devem ser implantadas depois das férias de janeiro e fevereiro.

Aposta certa

Comandado por Monalisa Perrone, o Hora 1 completou 3 anos na programação da Globo e, pelos índices alcançados, não deixa dúvida que foi uma aposta certeira, apesar da desconfiança em relação ao horário – 5 da manhã.

Para 2018, em data ainda a ser anunciada, o telejornal irá apresentar uma nova identidade visual.

Deslocamento

Parte da equipe do Domingão troca São Paulo pelo Rio de Janeiro, para preparar a festa do Melhores do Ano.

Normalmente feito nos estúdios da Berrini, esta é a única ocasião que o programa se transfere para os Estúdios Globo. Vai ao ar no próximo domingo.

Filmes

A Record já fechou sua programação especial de filmes para este mês.

Entre os selecionados, Milagres de Jesus – O Filme, O Hobbit – A Desolação de Smaug, O Hobbit – A Batalha dos Cinco Exércitos, Jesus de Nazaré e Eu Queria Ter a Sua Vida.

Encontro marcado

Esporte Interativo, SBT e representantes da Liga realizam no dia 13, em Salvador, um workshop da Copa do Nordeste.

Serão discutidos todos os detalhes da sua transmissão.

Bate – Rebate

· O Jornal da Record começa a exibir nesta segunda-feira a série de reportagens Depois da cirurgia, a respeito da bariátrica…

· … Realizada no Brasil há 34 anos, estima-se hoje um quadro em torno de 20 a 25 mil cirurgias no país anualmente, sendo que apenas 20% delas pelo SUS…

· … A série vai mostrar vários aspectos do procedimento, as indicações e as novidades na área.

· Luis Galves, lançamento, vai viver Gabriel, o filho de Roney (Lúcio Mauro Filho) em Malhação – Viva a Diferença…

· … A primeira cena do personagem está prevista para ir ao ar no dia 19.

· O fanatismo religioso em Apocalipse mexe com setores da Record…

· … Existe o receio que as intervenções feitas pela igreja possam elevar os níveis de rejeição…

· … E afugentar os telespectadores da novela.

· A Globo usou todo mês de novembro para fazer o trabalho de preparação de Ilha de Ferro…

· … A série terá Maria Casadevall e Cauã Reymond nos papéis principais.

C´est fini

Devido ao momento de mudanças e cortes na Record, Sabrina Sato também acabou sendo alvo de muitos falatórios. Teve de tudo um pouco.

A Record, porém, garante que o Programa da Sabrina, “sucesso de audiência e faturamento”, seguirá normalmente na grade e com novos investimentos. A mesma certeza foi dada à irmã dela, Karina Sato.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

