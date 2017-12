Uma situação de absoluta liderança em comparação aos demais meios, sem nenhuma perspectiva de se alterar nos próximos tempos

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

As pesquisas têm comprovado que a televisão aberta está mais em alta do que nunca, com a sua audiência observando crescimento em todas as faixas de horário.

Em tempos de crise como os de agora, um panorama constatado como simples consequência ou resultado até natural, por ser uma das poucas opções gratuitas na vida de todos. Via controle remoto, qualquer um pode ter acesso a um leque de opções, entre filmes, novelas, transmissões esportivas, entretenimento e por aí afora.

Uma situação de absoluta liderança em comparação aos demais meios, sem nenhuma perspectiva de se alterar nos próximos tempos.

Tudo isso, mas sempre com a ressalva que toda generalização é burra, daí a necessidade de sempre destacar a linha divisória entre as TVs que de fato realizam e fazem acontecer de outras que não passam de um nome ou número.

E indiferentemente do sistema a que se integram, o aberto ou o fechado.

De Portugal

A Globo contratou o diretor português Hugo de Sousa, que tem vários sucessos no currículo, como Morangos com Açúcar e Ouro Verde, para trabalhar ao lado de Frederico Mayrink em Orgulho e Paixão, substituta de Tempo de Amar.

É considerado um reforço muito importante para a novela escrita por Marcos Bernstein, que inicia ainda este mês as suas gravações.

Pode isso?

Marcelo Meira, que nem há uma semana deixou a vice-presidência executiva do Grupo Bandeirantes, dia desses teve impedida a sua entrada na emissora. Ordem do jurídico, de acordo com o funcionário da portaria.

Só depois de muito constrangimento, alguém resolveu liberar.

Verdadeira coleção

Para as gravações da minissérie Se eu fechar os olhos agora, em andamento no município mineiro de Catas Altas, a produção da Globo foi criteriosa na escolha dos carros.

Do Bel-Air ao Coupe Barbada tem de tudo um pouco.

Aventura no mar

O Domingão do Faustão está preparando ainda para este mês, em forma de especial, a exibição de uma reportagem gravada por João Paulo Krajewsk em diferentes partes do mundo sobre o comportamento das orcas.

As imagens são impressionantes.

Bem vendido

O Hoje em Dia com a volta do cabo, se segurou na segunda posição do Ibope e sempre mantendo a sua boa regularidade no campo comercial.

É, disparado, o programa mais vendido da Record, em quantidade de inserções e ações de merchandising, a ponto de abrir mais um break entre novembro e dezembro. Em vez de 4 agora são 5.

Resultado lógico

A Band tem dois ou três produtos que se destacam em audiência e o futebol sempre aparece entre eles.

As transmissões da Liga dos Campeões, nas terças e quartas-feiras, regularmente batem na casa dos 10 pontos. Inexplicável a falta de esforço para voltar com mais intensidade ao campo de jogo.

Outro detalhe

Internamente na Band, em alguns dos seus principais setores, o assunto Copa da Rússia é tratado com incrível e até surpreendente tranquilidade: “vamos fazer e pronto”. É o “vamo que vamo”.

O espantoso é que, medidas práticas para isso, até agora nenhuma.

Petit comité

Na quarta-feira, dia que antecedeu a final de A Fazenda, Roberto Justus recebeu 150 pessoas para um jantar em homenagem ao prefeito João Doria.

Aliás, em se tratando de Fazenda, foi bem elogiada a participação do Gugu.

Boni do cinema

Está prevista para setembro de 2018, em todo o país, a estreia de Chacrinha: Velho Guerreiro, com Stepan Nercessian no papel do apresentador.

Boni, amigo de Chacrinha, no filme estará representado pelo ator Thelmo Fernandes. As empresas Media Bridge e Globo Filmes também estão no projeto.

Suspense no ar

Há todo um clima de suspense na equipe do Programa da Sabrina na Record.

Isso porque os profissionais foram avisados que haverá uma reunião importante com a direção da casa nos próximos dias em relação ao futuro. Tem muita gente apostando numa eventual terceirização da produção, mas convém aguardar.

Bate – Rebate

· Trussardi e BrazilFoundation lançaram uma campanha de arrecadação de fundos para ajudar a Instituição Saúde Criança e o Instituto Maria da Penha…

· … A ação vai doar para as duas instituições 20% do faturamento da loja virtual da Trussardi em todas as compras.

· Um aviso: na segunda-feira, na Livraria da Vila, o lançamento da Biografia da Televisão Brasileira, em Curitiba…

· … Aliás, um agradecimento a todo pessoal da Rede Massa, com Ratinho e Mauro Lissoni à frente, por todo apoio ao acontecimento.

· Vai ao ar na madrugada de segunda, 1 das manhã, o SBT Repórter Especial”com as perspectivas da economia para 2018.

· Eder Luiz, Ivan Drago, Márcio Bernardes e Marco Bello estão na lista de profissionais da rádio Transamérica que viajarão para a Copa da Rússia.

· A exemplo de Fabiana Karla, Roberto Guilherme também fechou para uma nova sitcom de Tom Cavalcante no Multishow…

· … Karla como esposa do Tom, e Guilherme, como sogro…

· … Gustavo Daneluz, que já fez algumas produções do SBT, também estará no elenco desta sitcom do Tom.

C´est fini

O SBT não quis o Pânico. Mas tem interesse em, sem revelar quem são, dois dos seus integrantes.

Ainda sem nenhuma confirmação oficial, comenta-se a possibilidade de um novo programa no campo do humor.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

