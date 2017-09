De acordo com a WWF-Brasil, com a ajuda de 500 voluntários, em março deste ano, foram retirados 1.640 litros de resíduos das areias de Copacabana

As organizações não governamentais (ONGs) WWF-Brasil e Instituto Mar Adentro promovem, nesta sexta-feira e sábado, na cidade do Rio de Janeiro, atividades para conscientizar a população sobre a importância de manter os oceanos limpos. Cerca de 600 pessoas são esperadas para as atividades da ação chamada Clean Up The World (Limpe o Mundo), que também tem o apoio do Movimento Lixo Zero e do projeto Verde Mar.

Como primeira atividade, foi apresentada nesta sexta-feira, no auditório do Colégio São Paulo, em Ipanema; a peça de teatro infantil Um Passeio Mar Adentro. Sábado duas açõescserão realizadas simultaneamente, em Copacabana e na Praia Vermelha, na Urca, Voluntários reúnem-se, a partir das 9h, para recolher lixo das praias. Ambas as atividades fazem parte do projeto Conhecer para Preservar.

Segundo o vice-presidente do Instituto Mar Adentro, Clerio Aguiar, com essas atividades, a ONG espera conscientizar as pessoas sobre a causa que defende. “Por meio de ações lúdicas, como a peça de teatro, e mobilizações sociais; como os clean ups (ações de limpeza); vamos conseguir mudar a cabeça das pessoas aos poucos e ajudar a melhorar a saúde dos nossos oceanos”, afirmou.

De acordo com a WWF-Brasil, com a ajuda de 500 voluntários, em março deste ano; foram retirados 1.640 litros de resíduos das areias de Copacabana e, em julho; 90 pessoas participaram de um mutirão nas Ilhas Cagarras, retirando 34 quilos de resíduos da Ilha Comprida e do fundo do mar.

O principal objetivo do projeto é sensibilizar a sociedade e engajar as pessoas na proteção do ambiente marinho; combatendo a poluição das praias e mares e propagando conhecimento sobre o assunto. Para participar da ação, é preciso inscrever-se no link ( http://bit.ly/2vlaSAV).

