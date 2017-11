Pelo menos uma pessoa já teve que ser encaminhada a delegacia para averiguação. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o balanço da operação

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

O coronel do Exército Roberto Itamar Plum, porta-voz do Comando Militar do Leste (CML), disse nesta quinta-feira que a operação integrada das Forças Armadas, Polícias Militar e Federal, na Vila Joaniza e na Favela do Barbante (zona norte do Rio), decorre de “ações afrontosas da criminalidade”. No último fim de semana, criminosos atacaram e destruíram um posto de policiamento na Vila Joaniza.

– A operação desta quinta é uma decorrência das ações bastante afrontosa feita pela criminalidade nos últimos dias, envolvendo particularmente o policiamento militar da área. Então, a Polícia Militar solicitou o apoio das Forças Armadas para trazer mais segurança e tranquilidade para a população dessa área da Ilha do Governador.

A operação é a 12ª que ocorre com a integração entre as forças estaduais e federais de segurança. As polícias Militar e Federal buscam criminosos, armas e drogas no interior da comunidade, enquanto as Forças Armadas atuam no cerco da área, controlando a circulação de pessoas para impedir fugas e a chegada de reforços para o grupo criminoso.

O trabalho inclui a revista de moradores e motoristas que circulam pelo local, e o porta-voz das Forças Armadas pede que as pessoas colaborem. “Esse trabalho de controle de acesso requer essas revistas. É um incomodo, certamente, para as pessoas, mas é importante que a população colabore e realize de boa vontade essas revistas.”

Pelo menos uma pessoa já teve que ser encaminhada a delegacia para averiguação. Ainda não foram divulgadas mais informações sobre o balanço da operação.

Unidades escolares

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, três unidades escolares tiveram que ser fechadas na região. Uma escola, uma creche e um espaço de desenvolvimento infantil não abriram hoje, deixando 660 alunos sem aulas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que nenhuma unidade teve o funcionamento afetado pela operação.

A operação integrada de hoje dá continuidade às ações iniciadas pela Polícia Militar na última terça-feira; na Vila Joaniza. O cerco das ruas em volta da comunidade é feito por 1,5 mil militares e veículos blindados. O perímetro de segurança inclui o controle do espaço aéreo, mas não há impacto nos aeroportos, segundo as Forças Armadas.

