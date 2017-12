Criadas para reforçar o policiamento no Méier, Lagoa Rodrigo de Freitas e Aterro do Flamengo, as operações conseguiram reduzir consideravelmente os índices criminais

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

As Operações Segurança Presente completaram 2 anos e terão prazo renovado por mais 1 ano. Neste período de atuação, mais de 2,9 mil pessoas foram presas em flagrante e 290 foragidos da Justiça foram capturados. Também foram realizadas pelas assistentes sociais das operações mais de 900 ações de acolhimento.

Criadas para reforçar o policiamento no Méier, Lagoa Rodrigo de Freitas e Aterro do Flamengo; as operações conseguiram reduzir consideravelmente os índices criminais, promoveram o reordenamento urbano; em parceria com os órgãos da Prefeitura; e garantiram o direito de ir e vir aos moradores e frequentadores dessas três regiões da cidade do Rio de Janeiro.

Uma pesquisa de satisfação popular, feita no ano passado pela página facebook.com/SegurancaPresente; mostrou que 92,5% dos internautas consideram “ótimas” as Operações Segurança Presente e pedem a ampliação para outros bairros.

As ações contam com a participação de policiais militares da ativa (que atuam na folga), da reserva e egressos das Forças Armadas.

Agentes

Cerca de 300 agentes atuam no policiamento das três áreas beneficiadas pelas ações, diariamente, das 6h às 22h. A Operação Segurança Presente é uma parceria inédita entre o Governo do Estado do Rio de Janeiro e o Sistema Fecomércio RJ.

Em todas as três áreas contempladas, o patrulhamento é feito a pé, de bicicleta e de moto, sempre em trios, que filmam todas as abordagens para garantir transparência e dar legitimidade às operações. As equipes também são monitoradas por GPS. As ações contam ainda com o apoio da Guarda Municipal, da Secretaria de Ordem Pública, da Comlurb e superintendências regionais.

Social

As operações também têm o trabalho social como foco. Todas contam com assistentes sociais de plantão, que fazem o encaminhamento para o acolhimento de moradores de rua e, ainda, cuidam de pessoas perdidas e sem documentações, por exemplo. Desde o início das Operações Segurança Presente, 904 ações de acolhimento foram realizadas.