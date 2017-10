Por força da vil mídia, não deixa de fixar os olhos a figura de um senador que se fez nessa condição e repetindo sua sina de ter como emblema sua figura controversa. Talvez seja o melhor que se pode falar – tem biografia controversa.

Por Maria Fernanda Arruda – de João Pessoa

Por conta de visita a Paraíba, envolvida pelo carinho hospitaleiro que se recebe, sente-se ansiedade de aproximação aos vultos que marcam sua história; e sentir a alma já revelada por seus poetas e artistas. Se a própria Bandeira do Estado exibe a força com que os paraibanos se pronunciam na política, com seu NEGO, mais se quer ter avaliações do presente e da atuação de seus filhos neste difícil momento do país.

Por força da vil mídia, não deixa de fixar os olhos a figura de um senador que se fez nessa condição e repetindo sua sina de ter como emblema sua figura controversa. Talvez seja o melhor que se pode falar – tem biografia controversa. Mesmo se conhecendo sua linhagem genealógica em que figura seu pai, poeta, e ter formação de advogado sucumbiu às tentações da política e na qual exibe toda seu oportunismo e um raro laivo de ser pensante que nunca se fez predominante nessa prática.

Más companhias

Teve oportunidade e situação experimental de atuar como prefeito, deputado e governador com reeleições; mas pouco sobrou de saldo em avaliação de suas realizações. A si mesmo sim! Fez por ser lembrado e cogitado a ser presidente de seu partido, que ora agoniza e mostra sua acefalia.

É quase um preito de louvor que o atual presidente da sigla nem queira apoia-lo, explicitamente, para não o queimar em sua pretensão; e é isso que se dá com as articulações de Aécio que evita ser visto como seu aliado pra preserva-lo. Acho que quem acompanha noticiário entende.

Seja ele da dimensão que pretender, mas está em companhias para lá de indesejáveis. Tem culpas? Seria difícil não se admitir.

Senador golpista

As delações da Oderbrecht o incluíram. Já teve mandato cassado por ação desonesta e ilegal de compras de votos. Mas é forçoso dizer que, infelizmente, nem difere da canalha que assumiu o poder nacional; e com sua efetiva ação golpista.

No momento, sua visão um pouco mais responsável o coloca como dos que querem tirar o temeroso do galho em que ajudou a colocar. Como disse, a melhor face que tem parece ser a de ao menos se escudar como controverso, o que vale como ser caolho na terra dos cegos.

Mas, para consolo dos paraibanos, há muita coisa melhor e da melhor qualidade em sua terra. Além do mar, do calor ventilado e da afetividade que reina sobram vultos em sua história para compensar tais “cassios” cunha lima. Estes que dão insegurança por sua visão golpista e egoísta; e pouco se lixam em prejudicar nossa trêmula democracia.

Maria Fernanda Arruda é escritora e colunista do jornal Correio do Brasil.

Curtir isso: Curtir Carregando...