Por Redação, com EFE – de Paris:

Dirigentes do Paris Saint-Germain se encontrarão com responsáveis pelo Fair Play financeiro da Uefa na próxima quinta-feira para esclarecer as suas contas e demonstrar que não está descumprindo as regras da organização, segundo informações divulgadas nesta segunda pela imprensa francesa.

O encontro acontecerá em meio a uma investigação aberta pela Uefa sobre as contas do clube parisiense; que no meio deste ano quebrou o recorde de transferência mais cara da história ao contratar Neymar por 222 milhões de euros.

Esse dinheiro, somado aos 180 milhões de euros que serão pagos pelo francês Kylian Mbappé em 2018; levaram vários dirigentes do futebol a se queixar publicamente.

De acordo com o jornal L’Équipe, os dirigentes do PSG esperam que a investigação seja suspensa porque; em sua visão, o clube está sendo prejudicado em negociações com patrocinadores e na venda de atletas.

Representantes do Paris Saint-Germain já se reuniram com os responsáveis pelo Fair Play financeiro no fim de agosto, em Paris; quando cederam informações sobre as contratações feitas, e no começo de outubro, logo após a abertura da apuração.

L’Équipe considera pouco provável que a reunião sirva para suspender a investigação; o que poderia acontecer apenas no primeiro semestre do ano que vem.

Inter atropela Chievo e assume ponta do Italiano

A Inter de Milão goleou no domingo o Chievo por 5 a 0, no estádio San Siro, e assumiu a liderança isolada do Campeonato Italiano; ao ultrapassar o Napoli, que ontem foi derrotado em seus domínios pela Juventus, com gol do atacante argentino Gonzalo Higuaín.

O destaque da vitória ‘nerazzurri’ foi o atacante croata Ivan Perisic; que marcou três vezes, aos 23 do primeiro tempo, e aos 12 e 47 da etapa complementar. O atacante argentino Mauro Icardi e o zagueiro eslovaco Milan Skriniar também balançaram as redes para os anfitriões.

Hoje, a Inter atuou desfalcada do zagueiro Miranda, suspenso. O lateral-esquerdo Dalbert e o atacante naturalizado italiano Éder começaram a partida no banco e entraram no decorrer do segundo tempo, nos lugares o lateral-direito italiano Danilo D’Ambrosio e de Icardi.

Com a vitória obtida hoje, os comandados por Luciano Spaletti alcançaram a marca de 39 pontos, um a mais que o Napoli e dois distante da Juventus, que levou a melhor no duelo disputado no estádio San Paolo por 1 a 0.

Esta é a primeira vez que a Inter lidera o Italiano desde janeiro de 2016, na 18ª rodada daquela temporada. Na ocasião, a equipe bateu o Empoli por 1 a 0 e emplacou três jogos seguidos na ponta. No compromisso seguinte, a derrota para o Sassuolo custou ao representante azul e negro de Milão a primeira posição.

O Chievo, por sua vez, se manteve com 20 pontos, ocupando a 12ª colocação na competição.

Primeiro jogo

Mais cedo, no primeiro jogo do dia, o Milan permitiu que o lanterna Benevento, então zerado em pontos, empatasse duelo em 2 a 2, graças a gol marcado pelo goleiro Alberto Brignoli aos 50 minutos do segundo tempo, no último lance da partida.

Na estreia de Gattuso, que substituiu Vicenzo Montella, o Milan saiu na frente do placar com Giacomo Bonaventura, aos 38 minutos do primeiro tempo. George Puscas empatou no início da etapa final, aos 5, mas Nikola Kalinic recolocou os ‘rossoneri’ na frente do placar pouco depois, aos 12.

No entanto, Alessio Romagnoli foi expulso aos 30 minutos, dando esperança para os torcedores do Benevento. O time começou a acreditar no empate e transformou o jogo em um ataque contra defesa.

Jogo

No último lance do jogo, aos 50 minutos, Brignoli foi para a área do Milan em cobrança de falta. Danilo Cataldi bateu na cabeça do goleiro, que testou com firmeza, no canto, sem chances de defesa para Gianluigi Donnarumma.

Os ‘Rossoneros’ caíram para a oitava posição, ao serem ultrapassados pela Fiorentina; que hoje passou com tranquilidade pelo Sassuolo por 3 a 0, atuando em seus domínios. O atacante argentino Giovanni Simeone, o meia francês Jordan Veretout e o atacante italiano Federico Chiesa marcaram os gols do jogo.

Ainda neste domingo, Bologna e Cagliari empataram em 1 a 1, no estádio Renato Dell’Ara. Os visitantes saíram na frente; graças a gol do meia brasileiro João Pedro. Os donos da casa buscaram a igualdade com o atacante italiano Mattia Destro.

