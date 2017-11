A reunião, que está programada para começar às 10h30 do horário local (06h30 no horário de Brasília), também irá restabelecer o ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa e remover a esposa de Mugabe, Grace, da liderança da Liga das Mulheres do Zanu-PF.

Por Redação, com Reuters – de Harare

O partido zimbabuano Zanu-PF realizará uma reunião especial do comitê central, na manhã deste domingo, para destituir de sua liderança o presidente Robert Mugabe, de 93 anos, disseram duas fontes do Zanu-PF à agencia inglesa de notícias Reuters, neste sábado.

A reunião, que está programada para começar às 10h30 do horário local (06h30 no horário de Brasília), também irá restabelecer o ex-vice-presidente Emmerson Mnangagwa e remover a esposa de Mugabe, Grace, da liderança da Liga das Mulheres do Zanu-PF.

‘Crocodilo’

Dezenas de milhares de zimbabuanos inundaram as ruas de Harare neste sábado cantando, dançando e abraçando soldados em uma forte demonstração de euforia pela esperada queda do presidente, seu líder nos últimos 37 anos.

Fontes políticas e documentos de inteligência vistos pela Reuters apontam que a saída de Mugabe provavelmente abrirá o caminho para um governo de unidade provisório liderado por Mnangagwa, assessor de longa data de Mugabe e ex-chefe de segurança conhecido como “O Crocodilo”.

Os militares, no entanto, continuam a mostrar alguns sinais de deferência para com Mugabe. Tratam-no como “comandante em chefe” das forças armadas. E as imagens publicadas na véspera pelo diário oficial The Herald, mostrando um presidente sorridente a apertar a mão ao general Constantino Chiwenga, causaram alguma perplexidade; especulando-se que Mugabe conseguiria protelar a saída do poder por algum tempo. Até, no máximo, ao congresso da ZANU-PF, que estava marcado para dezembro, antes da movimentação dos militares. Ou que tentaria, inclusive, completar o mandato. As próximas presidenciais e legislativas devem realizar-se entre julho e agosto de 2018.

Vice-presidente

Mas fontes da ZANU-PF desvalorizaram aquelas especulações. Garantiram que “não há retrocesso possível”. Este fim de semana é a data limite. “É como se estivéssemos no 89º minuto de um jogo de futebol suspenso por chuva intensa e a equipe da casa estivesse ganhando por 90-0”, ironizou um dirigente não identificado do partido no poder.

Soube-se entretanto que o vice-presidente Emmerson Mnangagwa; cujo afastamento no início do mês, devido à pressão de Grace Mugabe sobre o marido, originou os acontecimentos na noite de 14 para 15. Ele somente regressará ao Zimbabwe quando Mugabe já não estiver em funções.

O cenário que surge como mais consistente é o de que Mnangagwa venha a dirigir a transição; com a colaboração das forças armadas chefiadas por Chiwenga. É seu aliado. Em outro plano, continuavam as especulações sobre o destino de Grace Mugabe. Ela poderia estar na residência do casal ou teria sido autorizada pelos militares a viajar para a Namíbia.

