Do Galeão para Miami os bilhetes de ida e volta estão disponíveis por apenas R$ 2.270,31, com as taxas de embarques incluídas.

Por João Henrique

Oficialmente a Black Friday teria que ser encerrada na sexta-feira (24/11), mas as companhias aéreas decidiram prorrogar até às 23 horas de domingo (26/11) as promoções de passagens. No site da MaxMilhas, empresa especializada na emissão de passagens aéreas com economia, você encontra passagens de ida e volta do Galeão (RJ) para Recife (PE) por R$ 421,57, com as taxas de embarques já incluídas.

A pesquisa de passagem para Recife foi feita para embarque no Rio de Janeiro no dia 13 de março e retorno no dia 20 de março de 2018, mas outras datas, de 20 de fevereiro a 30 de junho, você encontra promoção no site da MaxMilhas para todos os destinos nacionais e internacionais. Quem está em Brasília pode viajar para Porto Seguro, no Sul da Bahia, pagando R$ 703,12, valor de ida e volta com taxas de embarques incluídas.

VOOS PARA OS ESTADOS UNIDOS

Do Galeão para Miami, para viagem entre os dias 14 e 21 de março de 2018, as passagens de ida e volta estão disponíveis por apenas R$ 2.270,31, com as taxas de embarques incluídas. Para quem pretende viajar para Orlando ou Nova Iorque também é possível encontrar ótimas promoções no site da MaxMilhas.

Sabe por qual motivo é mais barato comprar na MaxMilhas? A empresa emite passagens com milhas que estão sendo vendidas. Como nesta Black Friday as companhias aéreas estão emitindo passagens com milhas reduzidas, a viagem por essa modalidade de compra sai mais em conta que os valores cobrados pelas empresas Gol, Azul, LATAM e Avianca Brasil.

