Ofertas estão disponíveis para viagens realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano em duas companhias brasileiras.

Por Celso Martins

Nos voos da ponte aérea você pode comprar as passagens de ida e volta na promoção da Avianca Brasil por R$ 196. Cada trecho (ida ou volta) custa apenas R$ 60. Do Rio de Janeiro (Galeão) para Brasília você pode comprar as passagens de ida e volta nos voos sem escalas da Avianca por R$ 178 ou R$ 89 o trecho.

Já os bilhetes de ida e volta de Belo Horizonte (Confins) para Guarulhos (SP) estão disponíveis no site da Avianca Brasil por R$ 168 ou R$ 84 o trecho. Lembrando que a partir de segunda-feira (25/09) a Avianca Brasil começa a cobrar R$ 30 para despachar uma bagagem pesando até 23 quilos. Neste final de semana você pode garantir as passagens aéreas promocionais que a mala despachada de graça.

A LATAM está vendendo as passagens de ida e volta de Vitória para Belo Horizonte (Confins) por R$ 138 ou R$ 69 o trecho. Já o trecho de ida e volta de Guarulhos para Curitiba está disponível por R$ 156 ou por apenas R$ 78 o trecho. Todos os preços citados estão sem o calculo das taxas de embarques. As ofertas da LATAM e Avianca Brasil estão disponíveis para quem pretende viajar nos meses de outubro, novembro e dezembro deste ano.

Nos voos da Azul para Jericoacoara, no litoral do Ceará, é possível comprar passagens aéreas partindo de várias cidades. Para viagem em dezembro, do Rio de Janeiro para Jericoacoara (foto acima) você encontra passagens de ida e volta por R$ 1.144,30, incluindo as taxas de embarques. Você tem até às 23 horas de domingo (24/09) para comprar as suas passagens.

