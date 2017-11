Em fato relevante divulgado na noite passada, a PDG não informou quais foram as mudanças efetuadas em relação à última versão do plano.

Por Redação, com Reuters – de São Paulo

A incorporadora imobiliária PDG Realty informou ter apresentado, na véspera, novo plano de recuperação judicial. Este “reflete ajustes que resultaram de tratativas mantidas entre o grupo PDG e seus credores ao longo das últimas semanas”.

Em fato relevante divulgado na noite passada, a PDG não informou quais foram as mudanças efetuadas em relação à última versão do plano. O documento foi divulgado em 29 de setembro; limitando-se a publicar o texto na íntegra no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A empresa informou, no fim de fevereiro, que entraria com pedido de recuperação judicial; após um acordo de reestruturação de dívidas. O compromisso foi celebrado com bancos em maio de 2016, mas não surtiu o efeito esperado.

A 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Capital de São Paulo deferiu o pedido de recuperação judicial das 512 sociedades. Todas integraram o grupo no início de março. A incorporadora encerrou o terceiro trimestre deste ano com dívida líquida de R$ 5,5 bilhões.

