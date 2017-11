Podem participar servidores públicos do Executivo ou do Legislativo. Os candidatos precisam colaborar com a venda de 10 ingressos, ao preço de R$ 20 cada

A prefeitura de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, sancionou uma lei, aprovada pela Câmara Municipal. A Lei cria o Dia do Servidor Público ‘Bonito Esteticamente’ e foi publicada no Diário Oficial na última terça-feira.

Podem participar servidores públicos do Executivo ou do Legislativo. Os candidatos precisam colaborar com a venda de 10 ingressos, ao preço de R$ 20 cada, e o dinheiro arrecadado será revertido para entidades de caridade.

Quem comprar ingressos concorrerá a vales de roupas de R$ 100, que serão sorteados durante o evento.

Segundo a lei os candidatos terão de se apresentar “graciosamente” e “se vestirão de maneira que melhor lhes convier, desde que não seja sunga ou short para homens e maiô ou biquini para as mulheres”.

– Serão 10 homens e 10 mulheres. Vai entrar todo mundo junto, eles vão ser julgados e ir embora. Nada individual, para ninguém ficar aparecendo – explicou o vereador.

O júri será formado por 10 mulheres, mas a lei, de autoria do vereador Márcio Arruda e sancionada pelo prefeito Bernardo Rossi, não explica qual será o critério de escolha das juradas.

De acordo com a prefeitura o projeto passou por todos os trâmites na Câmara. Os vereadores aprovaram a ideia de Arruda em cada comissão e em duas votações. “Após a aprovação no Legislativo, o projeto foi remetido à prefeitura. Uma vez que e não existe nenhum impedimento legal, a Lei foi sancionada”, informou em nota.

