Com um povo hospitaleiro e uma vasta rede hoteleira, Maragogi fica a 138 quilômetros do Aeroporto de Maceió.

POR JOÃO HENRIQUE

A vila de Maragogi, com 22 quilômetros de praias, no litoral de Alagoas, ganhou o título de Caribe brasileiro. O lugarejo fica a 138 quilômetros do Aeroporto de Maceió. Em Maragogi você encontra dezenas de pousadas e resorts, um povo hospitaleiro e uma culinária com padrão internacional.

As piscinas naturais do pequeno lugarejo com suas águas cristalinas e esverdeadas atraem milhares de turistas. O destaque vai para as piscinas das Galés, em que, é possível nadar ao lado de vários tipos de peixes, corais e moluscos.

As galés são arrecifes com rica flora e fauna que, durante a maré baixa, formam piscinas naturais. Até quem não sabe nadar pode aproveitar o passeio. Basta usar uma máscara ou óculos de natação.

Quem gosta de água quentinha não pode deixar de dar um mergulho nas piscinas naturais de Taocas, que fica em frente a praia de Maragogi. É importante consultar as tábuas das marés. Quanto mais baixa ela estiver, melhor será o seu mergulho.

Deu vontade de conhecer Maragogi? Duas opções de resorts são: Salinas do Maragogi All Inclusive Resort e Grand Oca Maragogi.

Para saber sobre a tábua das mares ACESSE AQUI

