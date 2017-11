O policial reagiu ao assalto, foi baleado e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde estava internado no Centro de Terapia Intensiva

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Foi enterrado nesta terça-feira, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o corpo do sargento Rodrigo de Carvalho Tavares, de 36 anos. Ele foi vítima de uma tentativa de assalto na madrugada do último domingo no bairro Maria Paula, em Niterói.

O policial reagiu ao assalto, foi baleado e levado para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, onde estava internado no Centro de Terapia Intensiva. Ele foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no dia anterior. Tavares tinha 11 anos de corporação, era casado e não tinha filhos.

Com esse, chega a 120 o número de policiais militares mortos este ano, durante operação ou confronto com criminosos. Em nota, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro lamenta a morte.

De acordo com a corporação, entre os policiais militares que morreram neste ano; 119 foram assassinados e um foi vítima de acidente automobilístico quando participava de uma operação. Desse total, 26 estavam em serviço, 75 de folga e 19 eram reformados.

A PM informa ainda que Tavares, antes de ser baleado na cabeça, chegou a reagir e atirou em um dos assaltantes; com quem a PM apreendeu uma pistola e a moto utilizada durante a tentativa de assalto.

O assaltante também foi levado para o Hospital Alberto Torres, Ele foi internado na unidade sob custódia e não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.

