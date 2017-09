Blairo é alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob a acusação de liderar uma organização criminosa responsável por um esquema de corrupção

Por Redação, com Reuters – de Brasília:

A Polícia Federal cumpre na manhã desta quinta-feira mandado de busca e apreensão no apartamento do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em Brasília, como parte de investigação conduzida pela Procuradoria-Geral da República, disse uma fonte com conhecimento da operação.

Blairo é alvo de um inquérito aberto pelo Supremo Tribunal Federal (STF); sob a acusação de liderar uma organização criminosa responsável por um esquema de corrupção; e desvio de recursos públicos nos dois mandatos em que esteve à frente do governo de Mato Grosso (2003-2010).

A investigação tem como base delação premiada feita por Silval Barbosa, também ex-governador do Estado, que foi vice de Blairo Maggi (2007-2010).

O pedido de busca e apreensão no endereço do ministro foi apresentado pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot; e autorizado pelo ministro do Supremo Luiz Fux. De acordo com a fonte com conhecimento da operação.

O magistrado também autorizou outras ações de busca e apreensão no âmbito da mesma investigação. Acrescentou a fonte.

Delação premiada

Em sua delação premiada, que foi homologada por Fux, o ex-governador Silval Barbosa afirmou ter havido uma série de irregularidades envolvendo Blairo; incluindo uma espécie de “mensalinho” pago a deputados da Assembleia Estadual de Mato Grosso; a fim de garantir apoio político para a votação de projetos do interesse do então governador.

A delação também menciona que houve em 2010 um acordo para que Silval Barbosa disputasse o governo estadual; e Blairo Maggi uma das cadeiras ao Senado por Mato Grosso. Para tanto, segundo o colaborador, era preciso que Silval assumisse dívidas de campanha para ter apoio de Blairo; o que, disse, teria havido a concordância.

Procurado pela agência inglesa de notícias Reuters, o Ministério da Agricultura não respondeu de imediato a um pedido de comentário.

Em nota divulgada após a abertura do inquérito, no mês passado, o ministro da Agricultura disse que lhe causou “estranheza e indignação”; que acordos de colaboração premiada “coloquem em dúvida a credibilidade e a imagem de figuras públicas que tenham exercido com retidão, cargos na administração pública”.

