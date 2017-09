Segundao a PM, o militar foi abordado no Calçadão de Coelho da Rocha e chegou a trocar tiros com os bandidos. Um suspeito também morreu

Por Redação, com agências de notícias – do Rio de Janeiro:

Mais um policial foi morto no Rio de Janeiro, o subtenente da Polícia Militar morreu durante um assalto na noite anterior, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Claudio Queiroz de Brito, de 46 anos, chegou a ser socorrido para o PAM de Meriti, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

Segundao a PM ,o subtenente foi abordado no Calçadão de Coelho da Rocha e chegou a trocar tiros com os bandidos. Um suspeito também morreu no confronto. Os policiais apreenderam uma pistola. Os demais assaltantes conseguiram fugir. O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense.

O subtenente Queiroz era lotado na Policlínica da Polícia Militar em São João de Meriti e estava há 27 anos na Corporação. Ele deixou esposa e uma filha, segundo informou a PM. O agente é o 103º policial militar morto no Estado do Rio apenas este ano.

Disputa entre traficantes deixa quatro mortos

Disputa entre traficantes por território deixou quatro pessoas mortas; no Morro do Juramento, na Zona Norte do Rio. A violência pode ter causado mais mortes; segundo a Polícia Militar, que ainda aguarda confirmação.

Os confrontos começaram ainda na tarde da última sexta-feira e prosseguiram até o início da madrugada de sábado. Por causa dos tiroteios, pessoas que passavam próximo ao local precisaram correr; e procurar lugares seguros para se proteger. Passageiros de ônibus e metrô tiveram que se abaixar para evitar possíveis balas perdidas.

– De acordo com o Corpo de Bombeiros, eles foram acionados para o Morro do Juramento, em Vicente de Carvalho; para retirar um homem que havia morrido. No local, encontraram mais três cadáveres. Foram encontrados quatro corpos, sendo três em via pública e outro próximo a uma residência – diz nota da assessoria da polícia.

A PM informou que o patrulhamento na região foi reforçado com efetivos do 41º Batalhão e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

