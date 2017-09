Universidades promovem semana de palestras com embaixador da Coreia do Norte e um ministro da Venezuela sobre questões político-econômicas.

Por Redação, com ACSs – de Salvador

O Estado da Bahia será palco, ao longo desta semana, de um ciclo de palestras sobre política externa no Século XXI, a começar pela Coreia do Norte. O embaixador norte-coreano, Kim Chol Hak, falou para estudantes da Universidade Unijorge, nesta segunda-feira, no auditório do campus da Paralela. O site cubano de notícias Pátria Latina e as Universidades Unijorge, UFBA e Rui Barbosa, promovem o ciclo de debates.

Na manhã desta terça, às 9h, será a vez da Venezuela com os palestrantes Gerado Maldonado, Ministro Conselheiro da embaixada da Venezuela no Brasil e o jornalista Beto Almeida, um dos fundadores da Telesur e diretor da TV no Brasil. Ambos falarão sobre o que está por trás da crise que assola a Venezuela.

Coreia e Venezuela

No mesmo dia, às 19h, acontecerá no auditório da faculdade de Direito da UFBA, uma palestra com o mesmo tema e no dia 20 às 9h30 será a vez dos estudantes da Universidade Rui Barbosa no auditório do campus do Rio Vermelho, debaterem com os palestrantes a crise pelo qual passa o país vizinho.

Segundo os professores da Unijorge, Jorge Matheus , coordenador do bacharelando do curso de Relações Internacionais e da professora de Direito Internacional , Juliet Rofichez, as palestras serão uma grande oportunidade para se discutir aspectos políticos, econômicos e sociais da crise venezuelana e da Coreia do Norte.

Bloqueio a Cuba

Para o mês de outubro o ciclo de palestras continuará com o embaixador do Sahara Ocidental, país que ficou independente da Espanha em 14 de novembro de 1975 e que logo após a saída dos espanhóis, foi invadido pelo Marrocos que se apossou do país e lá está até hoje com o beneplácito da ONU e de toda comunidade internacional.

Em 1960, a ONU adotou a resolução 1514, que estabelece que todos os povos têm direito à autodeterminação. E que o colonialismo devia ser conduzido a um final rápido e incondicional. Meio século depois, ainda existem no mundo mais de uma dezena de territórios que ainda esperam pela descolonização.

No Sahara Ocidental, Marrocos explora as riquezas do país. E tratando o sahaarianos da mesma maneira que Israel faz com palestinos. As palestras sobre Cuba ficarão a cargo de Laura Pujol. Ela é consul-Geral de Cuba na Bahia e toda região Nordeste e abordará sobre o bloqueio norte-americano contra a ilha caribenha. O cerco já dura mais de meio século.

Curtir isso: Curtir Carregando...