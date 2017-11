De acordo com o grupo de discussão antecipado, o Walcyr vai tentar temperar um pouco mais as suas ações, em vez de pesar tanto a mão como aconteceu até agora

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Em se tratando de O Outro Lado do Paraíso, a prioridade, a partir de hoje, é a necessidade de levantar o astral da novela, com uma narrativa mais leve daquela que foi observada na primeira fase.

De acordo com o grupo de discussão antecipado, o Walcyr vai tentar temperar um pouco mais as suas ações, em vez de pesar tanto a mão como aconteceu até agora. A fórmula usada na antecessora A Força do Querer é usada como exemplo.

E se o lado comédia estará mais presente através dos personagens da Ana Lúcia Torre, Eriberto Leão e Ellen Rocche, também serão suavizadas as ações do núcleo da Eliane Giardini e Luís Melo.

Só que em meio a essas mudanças todas, chamou atenção, na semana passada, o comentário de bastidor sobre uma muito provável volta do Renan, vivido pelo Marcello Novaes. Mas ele não morreu naquela cena com a Glória Pires? E aí, será que morreu mesmo ou foi outra armação de Natanael (Juca de Oliveira)?

Não tem nada de oficial ainda sobre essa volta, porém, se vier a se confirmar, será uma reviravolta geral na vida de muita gente.

TV Tudo

Mudanças (1)

A Globo será, novamente, obrigada a mexer na sua programação, a exemplo do que aconteceu na semana passada por causa do futebol.

As decisões da Libertadores e Sul-Americana, com Grêmio e Flamengo em campo, serão disputadas nas noites de quarta e quinta.

Mudanças (2)

Por causa dessas decisões do futebol, o The Voice não será exibido, mas voltará com programas na terça e quinta-feira da semana que vem.

Como se percebe, a Globo tem procurado se ajustar aos dias e horários dos jogos, sem colocar qualquer pressão nas entidades que os patrocinam.

Ponto 1

Dia desses aqui se falou que a Record ainda não tinha renovado o contrato da Xuxa.

De fato, isto, até agora, não aconteceu, mas os representantes das partes não têm qualquer preocupação sobre isso. De acordo com eles, está tudo muito bem encaminhado. Pode ser que aconteça ainda no dia desta segunda-feira. Ela estará em São Paulo.

E o detalhe…

Num estudo que já existe sobre a programação da Record do ano que vem, são grandes as possibilidades do Dancing, da Xuxa, mudar para as noites de quarta-feira.

E aí você poderá perguntar: e o Gugu?

Aí é que está

Se com a Xuxa existe a confiança do novo contrato ser assinado nesses próximos dias, o mesmo ainda não se pode afirmar com relação ao Gugu.

E a questão, segundo se informa, não é dinheiro, mas dele aceitar ou não trabalhar nas mesmas condições da Xuxa.

Tradução

Trabalhar nas mesmas condições da Xuxa, para o Gugu, será abandonar o seu modelo de programa atual e também aderir aos formatos.

Esta, com toda certeza, é a proposta da Record. Resta saber se ele acabará aceitando ou não.

Espaço na grade

Para todos os efeitos, a Bandeirantes já tem reservado espaço na sua programação de sexta-feira para a transmissão do sorteio da Copa da Rússia.

Reservado, mas ainda não confirmado. Por enquanto, só Globo, SporTV e Fox Sports estão garantidos.

Não muda

Caso a Band venha a confirmar a segunda temporada do Exathlon, e tudo indica que sim, a locação continuará sendo a mesma.

Os trabalhos de gravação seguirão na República Dominicana porque a produtora turca possui uma grande estrutura montada por lá, a mesma que atende vários outros países.

Vai ter

Ordem do dono Silvio Santos: a festa de fim de ano dos funcionários do SBT está confirmada.

O apelo de alguns para a sua suspensão não foi aceito. Quer queiram ou não, será mesmo no próximo dia 15. Lívia Andrade vai apresentar.

Vem aí

A comédia De Pernas Pro Ar vai ganhar uma “Parte 3” nos cinemas, possivelmente em 2018, com roteiro de Marcelo Saback e Renê Belmonte. Ingrid Guimarães, protagonista dos dois primeiros filmes, está em negociação avançada para retomar a personagem.

O roteiro prevê várias novidades e isso inclui uma nova direção.

Vai não vai

Em cena de Pega Pega que a Globo exibe nesta terça-feira, Agnaldo (João Baldasserini), Sandra Helena (Nanda Costa) e Júlio (Thiago Martins) vão até a casa de Malagueta (Marcelo Serrado), exigir que ele se entregue para a polícia.

Com bons índices no horário, a novela deverá ter seu último capítulo exibido em 8 de janeiro. A dúvida, quanto a data, ainda tem a ver com o problema de incêndio de Deus Salve Rei, a substituta.

Bate – Rebate

· O Instituto Projeto Neymar Jr. vai promover o Feliz Natal Brasil, um concerto com a Orquestra Jovem do Estado de São Paulo e coral…

· … Com as participações de Alexandre Pires, Anitta, Daniel, Caio Duran, Carmem Monarcha, Claudia Leitte, Wanessa e Larissa Manoela…

· … Única apresentação, dia 19, no Alianz Parque, em São Paulo.

· Bete Coelho, de volta à Globo, é um dos destaques da série Cidade Proibida, nesta terça, depois de O Outro Lado do Paraíso.

· Deus Salve o Rei, próxima das 7 na Globo, não tem a preocupação em precisar o período e o lugar exato onde a novela se passa…

· … Mas os grandes banquetes, característica da era medieval, estarão presentes em vários capítulos.

· O canal digital da Playboy Brasil, desenvolvido pelo Elcio Coronato, está explodindo de acessos…

· … Já passou de meio milhão de inscritos e o produtor executivo Rogério Brandão já prepara formato para desenvolver na TV aberta.

· Camila Queiroz hoje é um dos nomes mais disputados pelos autores da Globo…

· … Se todos os pedidos forem atendidos, depois de Pega Pega ela fará uma novela atrás da outra, pelo menos nos próximos quatro anos.

C´est fini

Toda a preocupação do pessoal do Pânico, por aí se entenda Emílio e companhia bela, é cuidar do conteúdo do programa para todo este mês de dezembro.

São três horas em cada edição. A questão burocrática, programa – Band, está sendo tocada pelos advogados das partes.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

