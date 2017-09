O Estudo aponta que a água está própria para p banho desde o fim de janeiro, no trecho em frente à Rua Henrique Lacombe. O resultado foi positivo em 11 dos 13 boletins

Por Redação, com ACS – do Rio de Janeiro:

As análises da qualidade da água nas praias da Ilha do Governador feitas este ano, entre janeiro e agosto, trazem ótimos resultados para o litoral insulano. A Praia da Bica, uma das mais frequentadas da Ilha, revela a perspectiva mais animadora dos últimos 10 anos, segundo boletim divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea). O Estudo aponta que a água está própria para p banho desde o fim de janeiro, no trecho em frente à Rua Henrique Lacombe. O resultado foi positivo em 11 dos 13 boletins.

As praias da Ilha, assim como as de outros bairros do Rio, sofrem o impacto direto da poluição que chega diariamente à Baía de Guanabara; principalmente através de rios e galerias de águas pluviais contaminadas por despejo irregular de esgoto.

Mas há também os contribuintes internos, como as chamadas línguas negras; que afetam diretamente os locais onde há despejo. Segundo Leonardo Daemon, coordenador de Monitoramento de Qualidade Ambiental do Inea; ações realizadas pelo Governo do Estado têm ajudado a combater a poluição na região.

Cedae

– Nessa época do ano, há uma menor incidência de chuvas, o que por consequência reflete em melhores resultados de balneabilidade nas praias em geral. Mas na Praia da Bica, houve a construção de uma galeria de cintura, em ação conjunta com a prefeitura e a Cedae, para captar as saídas das galerias de águas pluviais que extravasavam nas areias da praia. Isso contribuiu para a melhoria da balneabilidade. Não se deve desconsiderar que ainda há muitas variações nos resultados de balneabilidade devido à influência da circulação das águas da Baía de Guanabara – explicou Daemon.

O tronco coletor de esgoto extinguiu seis línguas negras que saíam na praia. O coordenador aposta numa perspectiva de estabilidade na balneabilidade da praia, mas lembra que os resultados estão sujeitos a variações devido à chegada do período de chuvas, assim como das correntes marítimas de dentro da Baía de Guanabara.

Moradores comemoram a qualidade da água

As melhorias realizadas na Praia da Bica têm atraído mais frequentadores para a região da Ilha do Governador, e o comércio local é um dos beneficiados.

Moradora da Ilha há 55 anos, Eliane Feliz é frequentadora assídua da Praia da Bica, e comemorou a boa notícia.

– É um avanço para todos. Mas a população precisa entender que também é preciso cooperar e não sujar o local – ressaltou Eliane.

Sua companheira de praia também se diz animada com os resultados.

– Estávamos na água quando de repente nos vimos cercadas por um cardume de peixes, foi lindo. Há anos isso não acontece, é a maior prova de que a nossa praia está voltando a ser o que era antes – contou Sandra Santos, moradora da Ilha há 15 anos.

Margareth Carvalho, de 56 anos, destacou a tranquilidade da praia.

– Aqui além de estar muito próximo a minha casa e não ter que enfrentar a distância para chegar nas praias da Zona Sul e da Barra, é muito seguro e tranquilo. O verão está chegando e com certeza estarei aqui muito mais tranquila com a água limpa. Nós merecemos – afirmou Margareth Carvalho, moradora do bairro há 37 anos.

Dona Nelma Silva, de 73 anos, nascida e criada na Ilha, aprovou a boa fase das águas.

– Não saio da minha Ilha jamais. É uma alegria ver a água assim. Frequento a praia desde criança – disse.

Segundo a atendente de um quiosque na praia, Roseane Silva, o comércio local já sente os resultados.

– Nosso movimento melhorou demais. Antigamente era difícil servir na areia, as pessoas vinham mais para sentar aqui no quiosque, almoçar, comer uma pizza etc. Hoje já vamos até a areia servir petiscos e água de coco para os banhistas – comemorou Roseane Silva.

