Por Redação, com Reuters – de Los Angeles:

A galáxia muito, muito distante foi trazida à vida no centro de Los Angeles no sábado para a pré-estreia mundial de Star Wars: Os Últimos Jedi, com homenagens à atriz Carrie Fisher.

– Eu quero dedicar esta noite a Carrie, que está lá em cima agora, dizendo ‘Maldito Rian, você não se atreva a fazer desta noite um tributo solene – disse o escritor-diretor do filme Rian Johnson, na introdução ao filme.

Dedicatória

O filme termina com uma dedicatória a Fisher, que interpretou a princesa Leia. A atriz morreu aos 60 anos em dezembro passado, após completar seu trabalho em “Os últimos Jedi”.

A produção do grupo Walt Disney estreia nas salas dos Estados Unidos em 15 de dezembro, dando sequência ao filme Star Wars: o Despertar da Força, de 2015, e mostra a luta da resistência contra a Primeira Ordem, do líder supremo Snoke, que tenta assumir o controle a galáxia.

