Por Redação, com Reuters – de Beirute:

O primeiro-ministro do Líbano, Saad al-Hariri, cancelou sua renúncia nesta terça-feira e disse que todos os membros do governo concordaram em manter distância de conflitos em países árabes.

Hariri entregou o cargo em uma transmissão feita da Arábia Saudita um mês atrás. Mas disse que poderia voltar atrás se todas as partes do governo libanês concordassem em aderir à política de Estado de “dissociação” de conflitos regionais.

Beirute disse em um comunicado lido por Hariri: “O gabinete agradece seu líder (Hariri) pela posição e por revogar sua renúncia”.

– Todos os componentes políticos (do governo) decidem se dissociar de todos os conflitos, disputas; guerras ou assuntos internos de países árabes irmãos para preservar as relações econômicas e políticas do Líbano – disse Hariri.Sua oferta de renúncia mergulhou o país em um conflito entre Riad e seu principal inimigo regional, o Irã.

Autoridades libanesas disseram que a Arábia Saudita coagiu Hariri, aliado de longa data do reino; a renunciar e o manteve contra sua vontade até que uma intervenção da França propiciou sua volta para casa; o que os sauditas negam. O Irã apoia o Hezbollah, grupo armado xiita poderoso que faz parte do governo libanês e que; Riad acusa de semear discórdia no mundo árabe com o apoio de Teerã.

A reunião de gabinete desta terça-feira na qual o comunicado foi acertado foi a primeira; desde que a renúncia de Hariri levou o país a uma crise política. (Por Lisa Barrington e Ellen Francis)

