Por Redação, com Reuters – de Barcelona:

O presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, tentou tranquilizar os torcedores do time garantindo que Lionel Messi já está jogando com um novo contrato de cinco anos, que o pai do jogador assinou como seu representante.

Em julho a equipe anunciou que o maior artilheiro de sua história; cujo contrato expiraria no final desta temporada, havia acertado uma renovação até 2021. Mas a falta de confirmação oficial provocou preocupação na torcida.

Bartomeu disse a uma rede de televisão catalã que o acordo foi realizado e que tem duração até 2022.

– A foto oficial da assinatura faremos logo, não há pressa – afirmou Bartomeu à 8TV.

– Não faz falta Messi assinar, seu pai já o fez. Já está jogando com seu novo contrato, que está dentro do exercício da temporada passada – disse.

– Seu contrato termina em 2022, e acredito que, se ele quiser, poderá renová-lo e jogar no novo Camp Nou – acrescentou.

Sorteio da Copa do Mundo

A Fifa anunciou na quinta-feira um formato novo e simplificado para o sorteio da Copa do Mundo de 2018, no qual os times serão agrupados de acordo com sua posição no ranking mundial, e não de acordo com seu continente.

A entidade organizadora do futebol mundial disse que as 32 seleções serão divididas em quatro potes. As sete mais bem colocadas e a anfitriã Rússia estarão no primeiro pote, as próximas oito mais bem colocadas no segundo pote e assim por diante.

Cada grupo da primeira rodada consistirá de um time de cada pote, determinado pelo sorteio. Segundo a Fifa, o único contingenciamento geográfico será que nenhum grupo poderá incluir duas seleções do mesmo continente, com exceção da Europa.

O sorteio do Mundial anterior disputado no Brasil recorreu a um sistema complexo, no qual os times eram divididos segundo o ranking no primeiro pote e segundo seu continente nos restantes.

Mas, para equilibrar os números, um “pré-sorteio” foi realizado e um “Pote X” temporário foi usado, criando um sistema que críticos acusaram de ser desnecessariamente complicado.

A Fifa informou que o ranking que será publicado em 16 de outubro será usado no sorteio, que acontecerá em Moscou no dia 1º de dezembro.

Isso evitará outra polêmica surgida em 2014, quando o ranking de novembro foi usado; o que críticos disseram ter dado uma vantagem a seleções envolvidas nas repescagens daquele mês.

Atualmente a Suíça e a Polônia estão entre os sete times mais bem posicionados; enquanto Peru e País de Gales podem entrar no segundo pote juntamente com França e Espanha, caso se classifiquem.

Brasil, México, Irã, Japão, Bélgica, Coreia do Sul e Arábia Saudita são as equipes já classificadas para a Copa; que começa em 14 de junho, além da anfitriã Rússia.

