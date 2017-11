Canavero planeja realizar a primeira operação de transplante de cabeça do mundo em dezembro, embora a data exata e o local ainda não tenham sido determinados

Os resultados de um transplante de cabeça realizado em um cadáver humano indicam que a operação em seres humanos vivos pode ser possível, segundo declaração do cirurgião italiano que pretende ser o primeiro médico a realizar o feito na história.

O primeiro transplante de cabeça humana do mundo foi realizado com sucesso em um cadáver na China, sugerindo a possibilidade do procedimento ser realizado em uma pessoa viva, disse o médico italiano Sergio Canavero durante uma coletiva de imprensa em Viena nesta sexta-feira, de acordo com The Telegraph.

O transplante foi realizado por uma equipe liderada pelo Dr. Xiaoping Ren, na Universidade Médica de Harbin, em uma operação que durou 18 horas. Durante a operação, foi possível conectar a coluna vertebral, os nervos e os vasos sanguíneos. Canavero prometeu uma operação em um ser humano vivo em breve.

De acordo com o jornal, Canavero não forneceu nenhuma prova concreta de suas declarações, mas prometeu que um “artigo será divulgado em alguns dias”.

– Todos disseram que era impossível. Mas a cirurgia foi bem-sucedida”, acrescentou o cirurgião.

Voluntário

O especialista em computação russo, Valery Spiridonov, de 31 anos, que sofre de uma doença degenerativa incurável; se voluntariou para ser o primeiro paciente de Canavero.

Canavero planeja realizar a primeira operação de transplante de cabeça do mundo em dezembro; embora a data exata e o local ainda não tenham sido determinados.

