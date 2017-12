Fisher filmou todas as suas cenas no papel da princesa Leia para Star Wars. Os Últimos Jedi é o oitavo filme da saga espacial. Ela morreu de um ataque cardíaco em dezembro de 2016.

Por Redação, com Reuters – de Los Anges, CA-EUA

O desempenho final de Carrie Fisher como a Princesa Leia na franquia Star Wars coloca a personagem na linha de frente em um novo capítulo sombrio que chega este mês aos cinemas, deixando um buraco galáctico a ser preenchido após a súbita morte da atriz há um ano.

Fisher filmou todas as suas cenas para Star Wars. Os Últimos Jedi é o oitavo filme da saga espacial. Ela morreu de um ataque cardíaco em dezembro de 2016.

— Ela é insubstituível. Star Wars é sobre grandes triunfos e tragédias, e não consigo pensar em uma tragédia maior do que perder nossa Leia — disse Mark Hamill, que interpreta Luke Skywalker, à agência inglesa de notícias Reuters.

Despedida

O escritor e diretor Rian Johnson disse que não mudou a história de Leia em Os Últimos Jedi após sua morte. O filme estreia nos cinemas em 14 de dezembro.

Caberá aos produtores do filme de 2019 Episódio IX decidir o destino final da personagem, visto pela primeira vez como a princesa no filme original Guerra nas Estrelas de 1977, acrescentou Johnson.

— Em Os Últimos Jedi, não nos adaptamos para ser uma despedida a ela. Mas acho que há momentos que realmente significarão muito para os fãs. Você verá mais de Leia do que jamais visto — disse Johnson.

Grandes decisões

Espera-se impulsionar ainda mais a febre da franquia, agora de propriedade da Walt Disney, com a aparição final de Fischer no filme. Os Últimos Jedi deverá levantar entre US$ 185 e US$ 215 milhões no primeiro final de semana, e deverá ser uma das maiores estreias da história.

Tanto o elenco quanto o diretor forneceram poucos detalhes sobre o enredo do filme. John Boyega, que interpreta o ex- stormtrooper Finn, disse que Leia, agora uma general, lidera a resistência contra a maligna Primeira Ordem em um período de tensão na batalha para proteger a distante galáxia.

— Há muita pressão sobre a resistência e a general Leia está na linha de frente, tendo que tomar grandes decisões. É uma performance que requer uma abordagem sincera, e ela definitivamente teve isso — afirmou Boyega.

Irreverente

Oscar Isaac interpreta Poe Dameron, piloto da Resistência. Ele disse que o tempo na vida de Leia refletia Fisher de certa forma. Leia entendia que “não estaria por aqui para sempre; e há uma passagem da tocha que precisa acontecer”, disse Isaac.

— Ela quer dar o máximo de sua sabedoria antes que este momento chegue — acrescentou.

De acordo com Hamill, Fisher não gostaria que os fãs ficassem muito sentimentais.

— Eu a conhecia muito bem para dizer que ela iria preferir que estivéssemos rindo e até zombando dela. Ela era irreverente, cínica e estava amargamente engraçada e cáustica e todas essas coisas. Mas sempre foi uma pessoa divertida — disse Hamill.

