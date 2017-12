As empresas do grupo Globo são presididas por Roberto Irineu Marinho; chefe do clã que controla mais de 80% das verbas públicas de publicidade, no país. As Organizações Globo tornaram-se alvo de um rumoroso processo internacional que, agora, passa a ter seus desdobramentos na Justiça brasileira.

Por Redação – do Rio de Janeiro

O processo que investiga as denúncias de crime de corrupção que pesam sobre as Organizações Globo foi distribuído, nesta terça-feira, para o procurador federal Paulo Brito, do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro (MPF-RJ), conforme apurou a reportagem do Correio do Brasil. Desmembrado em duas investigações, nas esferas cível e criminal, a ação chegou ao Rio de Janeiro a partir de encaminhamento da Procuradoria Geral da República (PGR), na semana passada.

As empresas do grupo Globo são presididas por Roberto Irineu Marinho; chefe do clã que controla mais de 80% das verbas públicas de publicidade, no país. As Organizações Globo tornaram-se alvo de um rumoroso processo internacional que, agora, passa a ter seus desdobramentos na Justiça brasileira. Os empresários são acusadas de distribuir propina a dirigentes de federações desportivas; em troca da exclusividade na transmissão de campeonatos de futebol. A Rede Globo de TV, principal empresa do grupo, foi novamente citada, na véspera, em depoimento tomado pela Justiça norte-americana.

Um dos sócios da Rede Globo de TV, o presidente da Traffic Assessoria e Comunicações, José Hawilla, falou às autoridades na Suprema Corte do Brooklyn, NY, no final da tarde desta segunda-feira. Ele prestou depoimento no processo que investiga desvios bilionários na Federação Internacional de Futebol (Fifa, na sigla em francês). Hawilla respondeu à convocação oficial para falar na ação em que a Globo está entre as empresas citadas, criminalmente. Este depoimento tende a constar no processo em curso, no Rio de Janeiro.

TV TEM

Em condição delicada de saúde, o empresário compareceu com um tubo de oxigênio. Hawilla revelou ter pago propina para Nicolas Leoz, ex-presidente da Conmebol, Julio Grondona; ex-presidente da Federação Argentina, morto em 2014. E Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF. Ele confessou, ainda, sua participação na empresa argentina TyC (Torneos y Competencias),;responsável pelo pagamento de propina e que negociava direitos de transmissão e anúncios em campeonatos como a Copa América e a Libertadores da América.

Após um período como repórter de campo, Hawilla foi diretor de esportes da Rede Globo, em São Paulo. Em 2003, fundou a TV TEM, sigla de Traffic Entertainment and Marketing, que forma uma cadeia de TVs afiliadas da Rede Globo, no interior de São Paulo.

As TVs de Hawilla cobrem quase metade do Estado de São Paulo. Ao todo, são 318 municípios e 7,8 milhões de habitantes; alcançando 49% do interior paulista. Entre as cidades cobertas estão, São José do Rio Preto, Bauru, Sorocaba e Jundiaí. Hawilla comprou também do Grupo Globo, em 2009, o Diário de São Paulo. Sua empresa já detinha o título Rede Bom Dia, de jornais distribuídos pelas cidades da área coberta pela TV TEM.

Curtir isso: Curtir Carregando...