A Coreia do Norte está desenvolvendo programas de armas nucleares e de mísseis, desafiando as sanções da ONU e a condenação internacional

Por Redação, com Reuters – de Seul:

O chefe para assuntos políticos da ONU manifestou vontade de aliviar a tensão na península coreana durante visita à Coreia do Norte nesta semana, disse a mídia estatal no sábado, em meio a uma crescente guerra de palavras sobre os programas nuclear e de mísseis do Norte.

A Coreia do Norte também disse em uma declaração realizada por sua agência oficial de notícias KCNA que o enviado da ONU reconheceu o impacto negativo das sanções sobre a ajuda humanitária à Coreia do Norte.

Jeffrey Feltman, o oficial de mais alto nível da ONU a visitar a Coreia do Norte desde 2012; não falou aos repórteres no aeroporto de Pequim no sábado de manhã, ao voltar de Pyongyang.

– As Nações Unidas expressaram sua preocupação com a situação na península coreana e expressaram vontade de trabalhar; para aliviar as tensões na península coreana de acordo com a Carta da ONU baseada na paz e segurança internacionais – disse a KCNA.

Falando em um fórum acadêmico, o ministro das Relações Exteriores da China; Wang Yi, disse que a situação na península coreana entrou em um círculo vicioso de demonstração de força e confronto; e a perspectiva não é otimista, disse o Ministério das Relações Exteriores da China em um comunicado.

Esperanças de paz

– Mas, ao mesmo tempo, pode-se ver que as esperanças de paz ainda não se extinguiram. As perspectivas de negociações ainda existem e a opção de recorrer à força não pode ser aceita – disse Wang.

A Coreia do Norte está desenvolvendo programas de armas nucleares e de mísseis; desafiando as sanções da ONU e a condenação internacional.

Em 29 de novembro, o país testou um míssil balístico intercontinental que; segundo ele, capaz de chegar ao continente Estados Unidos.

Curtir isso: Curtir Carregando...