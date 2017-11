A audiência de Apocalipse, números fechados da sua estreia nesta terça-feira, só foi divulgada pelo Ibope nesta quarta, porém, mais uma vez se comprovou a inabilidade da Record em tratar de assuntos relativos à sua programação.

A possibilidade de divulgar melhor este lançamento foi naturalmente esvaziada pelo feriado de quarta passada, seguido do final de semana prolongado em várias regiões. Não tem como ser diferente.

E esta, como organização e montagem de grade, será uma semana das mais complicadas, com dois dias de horário político e jogos decisivos da Libertadores e Sul-Americana nesta quarta e quinta-feira.

Tudo jogando contra a nova novela. Mesmo diante de tantas alternativas, inclusive a de colar o final de uma com o lançamento da outra, parece que escolheram a dedo proceder assim.

Agora é rezar para que os resultados contrariem toda essa lógica.

Barbeiragem

Escorregar na programação não é exclusividade da Record. O responsável por isso na Rede TV!, com toda certeza, não deve saber que em jogos de vôlei ou tênis é impossível estimar a duração. É necessário trabalhar com folga porque qualquer jogo pode acabar muito rápido ou chegar ao quinto set.

Em dois sábados seguidos, os jogos da liga foram interrompidos, porque foi necessário entrar com a transmissão do futebol. Amadorismo puro.

Olho nisso

Em tempos de TV digital os cuidados das emissoras em itens como maquiagem, figurinos e cenários devem ser redobrados.

Tudo que a Cultura demonstra não estar fazendo. No Roda Viva, segunda-feira, uma ostensiva rachadura ficou no ar o tempo todo atrás de um dos convidados. Não pode.

Semana decisiva

Os próximos dias serão decisivos na questão William Waack – Globo.

Internamente, entende-se que já houve tempo suficiente para se chegar a uma conclusão sobre sua situação na casa, após a suposta fala racista que provocou seu afastamento do Jornal da Globo .

Testemunho

Conheço William Waack há muitos anos. 30 por baixo. E sempre o tive como inteligente, culto, tímido, educado, mas muito simples.

Pode ter sido infeliz em tal afirmação, mas não considero mesmo que seja racista. Ficando comprovado tal deslize, ele tem toda chance de pedir perdão e seguir em frente, aqui ou em qualquer outro lugar, como correspondente internacional.

Projeto

A jornalista Márcia Dutra, apresentadora da TV Brasil, de posse de um formato internacional, comprado durante viagem à França, está negociando espaço na grade das principais emissoras.

Trata-se de um produto com grande potencial, daí o segredo e cuidado nas tratativas em curso.

No ar

Rogério Forcolen, apresentador, com passagens em várias emissoras, é a nova contratação da Rede Massa.

Estreou na segunda, 7 horas, à frente do Tribuna da Massa Manhã, transmitido pela TV Iguaçu, que atinge a capital Curitiba, toda região metropolitana e o litoral paranaense.

Próximo trabalho

Após Novo Mundo, Daniel Rangel renovou contrato com a Globo para viver um dos principais papéis de Malhação – Vidas Brasileiras, no papel de Alex, filho da professora e protagonista Gabriela, personagem da atriz Camila Morgado.

No ano passado, ele foi indicado ao prêmio de melhor ator coadjuvante pelo filme Fala Comigo, de Felipe Sholl.

Última forma

Quer queiram ou não os funcionários, a festa de final de ano do SBT vai acontecer e está confirmada para o dia 15 de dezembro.

Na verdade, é uma confraternização de todo Grupo Silvio Santos, incluindo o pessoal da emissora. Lívia Andrade vai apresentar.

Carnaval

No fim deste mês, a Band começa a gravar matérias relacionadas à cobertura de Salvador.

Ligia Mendes e Betinho, uma vez mais, farão o circuito Barra-Ondina, à noite.

Vai e vem

O elenco de Onde Nascem os Fortes, nova supersérie da Globo, ficará na “ponte” Rio de Janeiro-Paraíba até a segunda quinzena de dezembro.

No destaque, a protagonista Alice Wegmann, intérprete de Maria.

Bate – Rebate

· Tudo certo: nesta quarta-feira, 23h59, o sinal analógico foi desligado em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro.

· Novela da Globo perder para novela turca. Estão brincando os caras do Emmy.

· Gravação da Praça, no SBT nesta quarta, por causa das demissões feitas e as ainda previstas, devem acontecer em clima de certo nervosismo.

· Band decidiu partilhar as transmissões da Liga dos Campeões…

· … Os dois jogos semanais, antes feitos apenas pela dupla Teo José-Neto, agora serão divididos com Oliveira Andrade-Denílson.

· As mudanças feitas em O Outro Lado do Paraíso estão levando seu elenco a dobrar o horário de trabalho…

· … Está havendo um esforço muito grande por parte do diretor Mauro Mendonça Filho em abrir uma frente de capítulos.

· Na brincadeira, usando de algumas ocasiões, Silvio Santos passa ao vivo os seus recados…

· … Ele acha de verdade, mesmo no particular, que a menina Maísa Silva ficou chorona demais.

· Estão praticamente esgotados os ingressos para as duas apresentações de Denílson e Muricy Ramalho no Teatro Renaissance, em SP, nesta quinta-feira e no próximo dia 1º…

· …Aqui é trabalho e muita resenha é o nome do espetáculo.

A Band fechou o time de transmissão do Miss Universo, que vai ao ar neste domingo após o “Pânico”.

Os comentaristas serão o stylist Rapha Mendonça e a Miss Brasil 2016 Raissa Santana, com apresentação de Renata Fan.

Então é isso. Mas amanhã tem mais.