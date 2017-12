Franz Vacek, superintendente de Jornalismo e Esporte da Rede TV!, consultado, ainda que admitindo algumas dificuldades, acredita que até fevereiro a questão estará resolvida

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

A Rede TV! ainda não tem acertada a transmissão da Série B do campeonato brasileiro no ano que vem, daí a indefinição que vem em seus entendimentos desde o final de outubro.

Já foram várias as conversas, porém o preço solicitado pela empresa Sport Promotion, responsável pela negociação, vai muito além do cobrado nas últimas temporadas.

Embora as partes não se pronunciem sobre valores, seria algo em torno de R$ 6 milhões/ano, quase o triplo do que vinha acontecendo até agora.

A este dinheiro acrescente-se o custo operacional, nunca inferior a R$ 2 milhões, para se chegar ao mesmo nível de trabalho oferecido.

Franz Vacek, superintendente de Jornalismo e Esporte da Rede TV!, consultado, ainda que admitindo algumas dificuldades, acredita que até fevereiro a questão estará resolvida.

A Sport Promotion, procurada, informou que não houve qualquer evolução no assunto. Uma proposta foi apresentada à Rede TV! há três semanas e até agora não houve nenhuma manifestação.

TV Tudo

Em cima disso

Na mesma conversa, Franz Vacek assegurou que, com ou sem Série B, a Rede TV! não ficará sem futebol no ano que vem.

É um produto que a sua direção tem como essencial na grade. Na paralela de tudo, existe a busca por um campeonato internacional.

Volta hoje

Depois de quase duas semanas longe dos estúdios, por causa do nascimento do neto, gripe, além de outras questões, Silvio Santos retoma hoje as gravações do seu programa no SBT.

O levado ao ar na noite de ontem foi um bem bolado. Alguma coisa inédita, com enxertos de reprises.

Perfil

André Aguera, novo homem forte da Band, tem um perfil, no mínimo, diferente de outros executivos da TV. De lá e de fora de lá, com as exceções de praxe, evidentemente.

Um alguém que trabalha da porta do seu escritório para dentro, avesso a exposições e fotografias em colunas sociais ou do gênero. Ao contrário, é até quase impossível achar uma foto dele. Nem da primeira comunhão.

Outro papo

Neste primeiro momento, após a saída de Diego Guebel e sob o comando de André Aguera no lugar do Marcelo Meira, não há a pretensão de mexer em mais nada.

Não estão previstas mudanças em curto prazo, porém, não podem ser descartadas num momento seguinte.

Ponta de lança

Ainda a propósito de Band, sem maiores confirmações ainda, o nome do Juca Silveira – um dos veteranos de casa – está sendo muito comentado para assumir a gerência de programações.

É o mesmo que me enfiar na cozinha. Vai queimar o omelete.

Retomada

Depois do casamento e lua de mel, a próxima gravação do Porchat na Record será na outra segunda, 18.

Trabalho para três dias seguidos, antes de sair de férias. Depois só em fevereiro.

Primeira vez

Só a partir do 15º capítulo de Deus Salve o Rei, próxima das sete da Globo com estreia em janeiro, é que Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa irão se encontrar numa novela.

As duas, no particular, se conhecem há tempos, estudaram na mesma escola, mas nunca participaram de um mesmo trabalho.

Nem tem como

A Globo anunciou o afastamento de Thogum Teixeira da minissérie Ilha de Ferro, por causa de uma denúncia de estupro ocorrida em novembro. Foi substituído.

Mas nem por isso deixará de exibir a série Carcereiros, com ele no elenco, ainda inédita na televisão aberta, e prevista para ir ao ar no ano que vem.

Feliz da vida

Patrícia Poeta, muito segura, admite que na sua bem- sucedida passagem pelo jornalismo da Globo, fez tudo que foi possível fazer. Repórter, correspondente internacional e apresentadora, Fantástico e Jornal Nacional.

O entretenimento é um caminho, a partir desta sua primeira experiência no É de Casa, repleto de experiências desafiadoras.

Questão dos contratos

Chamada a se manifestar a Record informa que Xuxa já acertou e só irá assinar seu novo contrato quando retornar dos Estados Unidos. É só o que falta também em relação ao César Filho. Já está tudo conversado e definido.

Quanto ao Gugu, continuam as negociações.

Bate – Rebate

· Na noite desta segunda, Zé Armando Vannucci e este que vos fala estaremos na Livrarias Curitiba, do Shopping Palladium, lançando o nosso Biografia da Televisão Brasileira. A partir das 19 horas.

· Se a Record for realmente apostar em uma segunda temporada de A Casa em 2018, será obrigada a “formar” uma nova equipe…

· … Na verdade, esta missão ficará a cargo da Fremantle Media, produtora, em sintonia com a emissora.

· Voltando a questão de esporte na Rede TV!, além do futebol e vôlei há o interesse de se investir em outras modalidades.

· Por parte de manifestações do público, através de pessoas que procuram a coluna, ficam evidentes os problemas de Apocalipse…

· … Existem dificuldades de se compreender a novela, algumas das suas passagens e muitas das suas escalações…

· … Querer transformar uma peça de dramaturgia em pregação e por meio de gente sem um mínimo de preparação dá nisso…

· … E o pior é que vão sendo queimados os filmes da autora Vivian de Oliveira, atores e equipe envolvida.

· É nesta terça-feira a gravação do Família Record, para ir ao ar nos dias 19 e 21…

· … Gugu está confirmado e a Xuxa também, direto de Nova York.

C´est fini

Na Band, a Liga dos Campeões vai terminar 2017 como “único programa” vice-líder de audiência. E com sua maior média anual.

Foi também a Liga a responsável pelas 3 maiores audiências da emissora na temporada, com os seguinte confrontos: Bayern x PSG; PSG x Anderlecht, e PSG x Bayer. Aliás, um claro resultado do “efeito Neymar”.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

