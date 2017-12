Para evitar desabastecimento, a prefeitura informa que vai adotar medidas de controle, providenciando novas compras quando as reservas

Por Redação, com ABr – do Rio de Janeiro:

Hospitais e clínicas de família do Rio de Janeiro receberam carga recorde de medicamentos e insumos para normalizar o estoque das unidades, informou a Secretaria Municipal de Saúde.

A distribuição dos produtos contou com 18 caminhões que saíram carregados a partir do Centro de Distribuição de Medicamentos e Materiais da prefeitura do Rio, em Jacarepaguá. Segundo a Secretaria, 5 milhões de unidades de medicamentos passaram pelo depósito.

Saúde

– A Secretaria Municipal de Saúde está empenhada e garante que não faltarão remédios e materiais na nossa rede de assistência à saúde do município do Rio de Janeiro. O prefeito (Marcelo) Crivella obteve autorização de compra de R$ 100 milhões de materiais e medicamentos para toda nossa cidade – disse; em nota, o secretário municipal de Saúde, Marco Antonio de Mattos.

Segundo a Secretaria, além dos R$ 100 milhões investidos na compra de medicamentos e insumos; os fornecedores também vão liberar a doação de mais 10% deste valor em produtos para a regularização dos estoques.

Para evitar desabastecimento, a prefeitura informa que vai adotar medidas de controle; providenciando novas compras quando as reservas atingirem a faixa de 30% dos estoques.

