O teste pretende examinar os pneus modelo 2018 da Pirelli, mas também dará a Williams mais uma chance de avaliar Kubica antes de tomar a decisão final

Por Redação, com Reuters – de Londres:

O piloto polonês Robert Kubica fará mais um teste com a Williams em Abu Dhabi na semana que vem, levando adiante sua tentativa de voltar à Fórmula 1.

A equipe sediada no Reino Unido disse que o piloto de 32 anos se juntará ao russo Sergey Sirotkin; e ao já confirmado piloto titular Lance Stroll em um teste de pneus na pós-temporada de dois dias no circuito de Yas Marina.

O teste pretende examinar os pneus modelo 2018 da Pirelli. Mas também dará a Williams mais uma chance de avaliar Kubica; antes de tomar a decisão final sobre o substituto do brasileiro Felipe Massa, que vai se aposentar.

– A Williams está empolgada de ter esta oportunidade de continuar a avaliar os novos pneus; com uma gama tão interessante de pilotos – disse a equipe em um comunicado.

– Lance, como piloto confirmado para 2018, Robert com sua experiência enorme e Sergey como talento jovem muito promissor na Fórmula 1.

Sirotkin, de 22 anos, atualmente é um piloto de desenvolvimento da equipe Renault; e conta com o apoio do bilionário russo Boris Rotenberg.

Kubica pilotará o carro FW40 na manhã do primeiro dia e depois dará a vez a Stroll. Sirotkin usará o carro no segundo dia, e Kubica encerrará a sessão no final da tarde.

O polonês é visto como favorito para o lugar de Massa, mas na terça-feira a Williams negou que qualquer acordo já tenha sido feito.

Kubica

Kubica, que venceu uma corrida com a BMW-Sauber em 2008, sofreu em grave acidente durante um rally em 2011 do qual participava por diversão antes do início da temporada de F1 daquele ano.

Ele testou uma Williams de 2014 duas vezes neste ano depois de tentar uma vaga na Renault sem sucesso.

Curtir isso: Curtir Carregando...