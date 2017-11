Mutko disse que a Rússia está preparada para cooperar com a Agência Mundial Antidoping, mas que o outro lado também precisa mostrar boa vontade

Por Redação, com Reuters – de Moscou:

O vice-primeiro-ministro da Rússia, Vitaly Mutko, disse que seria inaceitável e humilhante para a Rússia participar dos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul sem sua bandeira nacional e hino, relatou a agência de notícias RIA nesta sexta-feira.

O Comitê Olímpico Internacional deve decidir sobre a participação da Rússia nos Jogos de Inverno na reunião de seu conselho administrativo que acontecerá entre os dias 5 e 7 de dezembro.

Atletas russos podem só ser autorizados a competir como neutros na Olimpíada devido a alegações de doping.

Mutko disse que a Rússia está preparada para cooperar com a Agência Mundial Antidoping. Mas que o outro lado também precisa mostrar boa vontade.

Agência antidoping

A Agência Mundial Antidoping (Wada) disse na quinta-feira que a Rússia continua em “não conformidade” com seu código antidoping; impondo um duro golpe nas esperanças do país de ser liberado para competir na Olimpíada de Inverno de fevereiro na Coreia do Sul.

A Agência Antidoping da Rússia (Rusada) está suspensa desde que um relatório de 2015 da Wada mostrou indícios de um esquema de doping; com apoio estatal e a acusou de violar os regulamentos antidoping sistematicamente.

A Wada estabeleceu um roteiro para os russos reconquistarem sua liberação. Mas em uma reunião de seu Conselho Fundador, realizada em Seul na quinta-feira; decidiu que critérios essenciais não foram cumpridos pelos russos.

O presidente da entidade, Craig Reedie, disse que o Conselho aprovou a recomendação do Comitê Independente de Análise de Cumprimento; segundo o qual a Rusada continua em falta porque duas exigências fundamentais para sua reabilitação ainda não foram cumpridas.

– Tendo estabelecido um roteiro de cumprimento, há duas questões que têm que ser respondidas; e não podemos abrir mão dos compromissos – disse Reedie aos repórteres, acrescentando que a Rusada fez melhorias.

Kuwait, Guiné Equatorial e Maurício também foram considerados for a de conformidade pelo Conselho, acrescentou.

A decisão deve aumentar a pressão para que o Comitê Olímpico Internacional (COI); proíba os atletas russos de participarem dos Jogos de Inverno de 2018.

A Rússia escapou de uma proibição total na Olimpíada do Rio de Janeiro de 2016; mas foi impedida de competir nas provas de atletismo.

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira, por meio de um porta-voz, que a decisão da Wada de manter a Rússia em “não conformidade” é injusta.

Curtir isso: Curtir Carregando...