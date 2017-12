O COI deve decidir ainda nesta terça-feira o nível da participação russa na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang de 2018

Por Redação, com Reuters – de Moscou:

A Rússia defenderá seus atletas das alegações de doping e trabalhará para preservar seus laços com o Comitê Olímpico Internacional (COI), disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira.

O COI deve decidir ainda nesta terça-feira o nível da participação russa na Olimpíada de Inverno de Pyeongchang de 2018; já que os pedidos para que o país seja barrado devido às suspeitas de doping com patrocínio estatal aumentaram.

– Pretendemos defender os interesses de nossos atletas, da Federação Russa; continuar comprometidos com os ideais do olimpismo e preservar todos os laços com o COI; e por meio destes laços os problemas que têm surgido serão resolvidos – disse Peskov aos repórteres em uma videoconferência.

Na segunda-feira Peskov disse que a Rússia não planeja boicotar os Jogos se o COI impuser restrições à participação do país.

Mais de 20 atletas foram banidos das Olimpíadas pelo resto da vida nas últimas semanas; devido a supostas violações de dopagem na Olimpíada de Inverno de Sochi de 2014.

As suspensões foram resultado de uma investigação do COI sobre alegações de doping generalizado; entre os russos e adulteração de amostras por parte de laboratórios e autoridades de segurança nos Jogos de Sochi.

As autoridades russas negaram veementemente qualquer envolvimento estatal com doping e prometeram trabalhar; com organismos esportivos internacionais para conter o uso de medicamentos de melhoria de desempenho no país.

O Comitê Paralímpico da Rússia, a federação atlética e a agência antidoping russa continuam suspensas em razão dos escândalos de doping.

