Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Assim como foi em todo fim de ano, o Pânico seguirá suas exibições na Band, normalmente, nos domingos de dezembro, mesmo com vésperas de Natal e Ano Novo pela frente.

Edições inéditas até o dia 17 e as duas últimas gravadas, encerrando seu ciclo na emissora.

Em termos práticos, é somente o que há até agora, embora já existam elementos para considerar das mais sombrias as perspectivas de seguimento do programa.

O SBT consultado, não demonstrou interesse, assim como a Record. Se considerarmos impossível o retorno para a Rede TV! – embora a vida nos ensine nunca duvidar de nada, não restará alternativa nenhuma.

O Pânico, para a realidade da televisão brasileira, acabou se tornando um produto inviável, com custos diretos e indiretos dos mais elevados para qualquer emissora, o que não impedirá aos seus responsáveis a opção de criar um outro modelo. Não bastasse isso, perdeu muito da força comercial que já possuiu em outros tempos.

Quanto aos seus integrantes, por enquanto, não se avista escolha diferente, a não ser buscar novos caminhos.

TV Tudo

Não tem clima

Ao contrário do que sempre aconteceu, desta vez partiu dos funcionários do SBT a iniciativa de cancelar a tradicional festa de fim de ano. Uma reivindicação da maioria.

Em função das muitas demissões promovidas e a se promover, entende-se que não há clima para isso.

Digital

Em reunião, na manhã de hoje em Brasília, poderá ser decidido ou não o desligamento do analógico no Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Tudo passa a depender dos resultados da pesquisa do Ibope, realizada nas duas cidades, apontando o número de domicílios habilitados para receber o digital.

Fim de decretado

Por pressão do Ministério Público, a Band deve anunciar, muito em breve, o fim do Super Bônus, levado ao ar, diariamente, entre 3 e 4 da tarde. Na melhor das hipóteses ficará no ar só até o final de fevereiro.

Ainda não existem informações se a medida se estenderá ao horário da madrugada e se atingirá outras emissoras.

Recomeço

A direção da Band está vendo o ano que vem com maior otimismo.

A Copa do Mundo, além da chegada de novos patrocinadores e produtos para a grade de programação, irão contribuir de maneira bem importante para colocar ordem na casa.

Sessão solene

A Câmara Municipal de São Paulo, na próxima segunda, dia 27, irá homenagear a Praça e Nossa e Carlos Alberto de Nóbrega.

Em ambos os casos, são 30 anos de SBT.

Férias adiadas

Excepcionalmente, Silvio Santos só iniciará as suas férias depois do Carnaval, em fins de fevereiro ou até comecinho de março.

Assim como todos os que trabalham diretamente com ele, no programa ou bastidores.

Razão para isso

A mudança na data dessas férias de Silvio Santos e família, que normalmente acontecem às vésperas do aniversário dele em dezembro, deve-se aos nascimentos dos seus netos.

Daniela terá nenê ainda este mês, Renata em dezembro e Patrícia em janeiro.

Estreia de hoje

Apocalipse, em cartaz a partir desta terça-feira na Record, é uma novela que certamente irá chamar atenção pela quantidade de efeitos especiais.

Maremotos, terremotos, além de outras catástrofes naturais estarão presentes ao longo de toda novela, com muito trabalho no seu processo de finalização. Sem problemas. A Casablanca sempre foi craque nisso.

Rédeas curtas

Toda a programação da Record para o ano que vem, ainda depende da aprovação dos orçamentos de produção.

Faro, Mion, Geraldo, Xuxa, Sabrina, além dos eventuais Fazenda, Confeiteiros, A Casa estão absolutamente garantidos. Mas, data hoje, nada além disso.

Prioridade

Algo que passou a ser tratado como prioridade na Record é a construção da nova base do jornalismo. Redação, técnica e estúdios.

O projeto está aprovado e terá a sua execução acelerada.

Bate – Rebate

· Digno reconhecer o crescimento da Ellen Rocche como atriz…

· … Para quem, sempre com muita dignidade encarou muitas e boas, é merecedor dos melhores elogios o seu desempenho como Suzy na novela do Walcyr.

· Na semana passada aconteceu a primeira e nesses próximos dias Amaury Junior terá novas reuniões com a produção da Band…

· … Há o desejo de fechar o quanto antes o formato do seu novo programa…

· … E se tudo correr como se espera ele irá estrear já na primeira semana de janeiro.

· A Band pretende, sim, enviar ao menos um repórter para o sorteio da Copa da Rússia em 1º de dezembro.

· A propósito, foi das mais decepcionantes a cobertura do BandSports do título do Corinthians…

· … Mesmo contando em suas fileiras com ex-jogadores e ídolos do time, como Neto e Ronaldo.

· Por causa do recente incêndio que destruiu boa parte dos cenários, o roteiro de gravações de Deus Salve o Rei, próxima das 7 na Globo, tem sofrido seguidas mudanças…

· … Algumas cenas, indispensáveis para os primeiros capítulos, estão ficando para depois.

C´est fini

Nesta terça-feira, Carinha de Anjo, novela da Leonor Corrêa no SBT, está completando um ano de exibição.

As gravações já foram encerradas, a equipe dispensada, mas a sua exibição deve continuar até maio do ano que vem.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

