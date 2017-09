Como em televisão, segundo não se estoca, tudo que deixaram de vender ou faturar na praça de São Paulo nesses últimos meses caiu no fundo perdido

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

SBT, Record e Rede TV!, com os seus sinais restabelecidos nas grandes operadoras do cabo, estão agora diante de uma nova corrida de longo percurso.

Como em televisão, segundo não se estoca, tudo que deixaram de vender ou faturar na praça de São Paulo nesses últimos meses caiu no fundo perdido. É um dinheiro que não tem mais como pegar de volta.

Quanto ao prejuízo da audiência, também incalculável, além de muito trabalho, será necessário contar com o tempo para recuperar na totalidade ou parcialmente o que tinham antes da besteira do desligamento.

Essas três emissoras, ou mais diretamente SBT e Record que se preocupam mais em fazer televisão, têm pela frente o enorme desafio de conquistar de volta a atenção dos telespectadores perdidos.

E, desde já, fiquem bem avisados que será necessário suar muito a camisa.

No particular

Ao contrário do SBT, que até surpreendeu em algumas ocasiões, a Record foi a que mais perdeu com o desligamento do seu sinal nas operadoras de São Paulo.

A audiência, em muitos horários, caiu de bico. O desempenho das duas, daqui em diante, é um caso que, no particular, deve chamar atenção.

Calendário da Globo

A nova edição do Adnight, com suas gravações em estágio avançado, já tem sua estreia definida para 26 de outubro.

Uma vez mais, o programa vai ocupar a segunda faixa de shows das noites de quinta-feira, durante 14 semanas.

Começa hoje

O título da nota não corresponde muito à verdade do fato, no entanto, como o dia da TV tem um horário diferente dos mortais restantes, nesta sexta, depois do Programa do Bial, a Globo vai entrar com o Rock in Rio.

Transmissões por mais de três horas.

Novo endereço

Letícia Tomazella também acertou com o SBT para integrar o elenco de Poliana, que começa gravar agora, mas para estrear só no ano que vem.

O último trabalho de Letícia foi em A Terra Prometida, na Record.

Alavanca (1)

O Brasil Urgente, do Datena, continua como uma alavanca importante para o Jornal da Band.

É uma boa entrega, que se repete todas as noites, até para fazer com quem sejam honrados os compromissos comerciais do jornal.

Alavanca (2)

Ao Datena, na Band, o que se percebe ou joga contra é a falta de um outro “Datena” antes dele. Receber de um concessionário, o tal “Super Bônus”, é bola quadrada todo dia.

Será que um programa próprio, criação da casa, não tem chances de alcançar melhor retorno comercial e estimular o restante da grade? Mais fácil vender, né?

Tudo certo

A Dança dos Famosos, com a nova temporada causando o barulho de sempre, já tem outra edição acertada para o ano que vem.

Assim como tantos outros, Ding Dong e as Vídeo Cassetadas entre eles, o Domingão conta com alguns quadros-chave, que sempre oferecem a segurança que todo programa necessita.

Oportunidade

Camila Pitanga acompanha nos Estúdios Globo a oficina Afrobrasilidade e o Palco, trabalho comandado por Lázaro Ramos e Kiko Mascarenhas em parceria com a área de Desenvolvimento e Acompanhamento Artístico (DAA) da emissora.

O objetivo da Oficina é desenvolver atores, especialmente para o teatro e TV, e identificar novos talentos de fora da Globo ou do mercado.

Migué (1)

É estranha, no mínimo, a maneira como Record e Band têm procedido em relação aos prestadores de serviços.

No reality A Casa, inicialmente, todos assinaram contratos prevendo a final do programa no dia 7 de setembro. Por um erro de cálculo ou mudança de estratégia, a sua duração foi encurtada em um episódio. Como consequência disso, todos foram coagidos a assinar novo contrato, diminuindo em dois dias o acordo inicial.

Migué (2)

Interessante é que o mesmo caso da Record, em se tratando de A Casa, se repete agora com o Exathlon, que não se perca pelo nome, na Band.

Por causa do furacão e porque mudaram a viagem dos participantes para, sexta-feira, os prestadores de serviço, que já estavam à disposição, foram obrigados a assinar um “recontrato”. Outro nó.

Bate – Rebate

· Globo recebeu numerosos pedidos na sua Central do Telespectador para reprisar o especial do Chacrinha…

· … Mas ainda não existe nenhuma decisão a respeito…

· … Ou pelo menos anunciada.

· O que a Globo está começando acelerar são os preparativos do especial do Roberto Carlos…

· … Que não deverá fugir muito do formato dos anos anteriores: palco e convidados.

· A artista plástica Ceres Panicucci, com as suas obras, irá participar de uma exposição internacional coletiva, em Limeira, neste sábado, na Galeria de Arte Lícia B. Simoneti, a partir das 19 horas.

· Entre Irmãs estreia nos cinemas em outubro. Produção da Globo Filmes…

· … E elenco com Nanda Costa, Marjorie Estiano, Letícia Colin, Rômulo Estrela e Julio Machado entre outros.

· Os contratos de vários artistas com a Record terminaram com as gravações de Belaventura…

· … Trabalhando com um modelo bem parecido ao da Globo, só os considerados indispensáveis continuam assinando contratos de longa duração.

C´est fini

A saída do Carlos Lombardi da Record foi mais uma demonstração de como as emissoras são ruins de serviço e trabalham sem o menor planejamento.

Contratado em meio a todo um alvoroço, tapete vermelho, porque era alguém da Globo, durante cinco anos de contrato, só escreveu uma novela, Pecado Mortal e parou por aí. Custo benefício disso próximo de zero. E depois há quem diga que dinheiro não aceita desaforo.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

