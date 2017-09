Em jantar na noite passada, na capital paulista, Robertson lançou dúvidas sobre a chance de absolvição de Lula em segunda instância. E criticou Sérgio Moro.

Por Redação – de São Paulo

O advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva perante o Comitê de Direitos Humanos da ONU, sir Geoffrey Robertson classificou o juiz Sergio Moro, titular na Primeira Instância da Operação Lava Jato, de “egomaníaco”.

Em jantar na noite passada, na capital paulista, Robertson lançou dúvidas sobre a chance de absolvição de Lula em segunda instância. Especialista em direitos humanos, o advogado britânico-australiano ironizou o fato de ter visto nos jornais uma fotografia em que o juiz Marcelo Bretas oferece pipoca a Moro durante sessão de lançamento de filme sobre a Operação Lava Jato, na segunda-feira

No encontro, realizado na casa do advogado Pedro Serrano, Robertson criticou a omissão dos nomes dos financiadores do filme – chamado Polícia Federal – A Lei é para Todos.

Ele foi também irônico ao comentar a presença do magistrado no lançamento de um livro sobre sua trajetória. Segundo Robertson, o juiz autografou exemplares do livro que inspirou o filme como se fosse seu autor.

— Moro ama publicidade — afirmou Robertson, segundo quem o juiz “se comporta como um Eliot Ness” (agente norte-americano que combateu a máfia nos anos 30 e conseguiu prender Al Capone).

