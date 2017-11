A diferença de agora, em relação ao passado, é que mesmo considerando uma série de situações e sofrendo com algumas delas, Silvio tem procurado acatar a decisão

Por Flávio Ricco – do Rio de Janeiro:

Colaboração – José Carlos Nery

Nesses últimos dias, a demissão do Moacyr Franco pelo SBT apareceu entre os assuntos mais comentados do meio TV, assim como a dispensa do Carlinhos Aguiar, uma ou duas semanas antes.

A repercussão não seria tão ampla, não se tratasse de dois conhecidos e respeitados artistas, com histórias muito fortes dentro da mesma emissora.

Mais que isso, pessoas bastante próximas do dono Silvio Santos.

E se o Moacyr se preocupou em produzir um vídeo de despedida, em tom de agradecimento, Carlinhos procurou resolver seu caso na porta do cabeleireiro Jassa, como tantos já fizeram, com sucesso ou não, em inúmeras outras ocasiões.

A diferença de agora, em relação ao passado, é que mesmo considerando uma série de situações e sofrendo com algumas delas, Silvio tem procurado acatar a decisão dos seus executivos e se afastar cada dia mais dos problemas administrativos do SBT.

Amanhecer na porta do Jassa, como o próprio Carlinhos percebeu, deixou de ser uma solução. Agora, como ele ouviu, “é com eles”.

TV Tudo

Destino traçado

Imediatamente após o anúncio do seu desligamento do SBT, Moacyr Franco foi procurado pelo Multishow.

E já existe uma negociação bem avançada com ele. Programa de humor, mas também com música e muita diversão.

Registro

A qualquer instante Raul Gil será convocado para assinar novo contrato com o SBT. Está tudo certo para isso.

O atual compromisso vale até 31 de janeiro próximo. A ideia é renovar por mais um ano.

Turma da cópia

A divulgação da notícia que uma funcionária do portal R7 recebeu em seu Whats-App uma foto do genital de um editor do SP Record, como não poderia deixar de ser, foi intensamente reproduzida.

Muitos desses sites procuraram dar sua interpretação ao texto. E é sempre por aí que mora o perigo.

Esclarecimento

No caso em questão, da jornalista com o editor do telejornal, coube ao diretor de jornalismo da Record, Leandro Cipoloni, apenas tomar conhecimento da dolorosa questão e dar direcionamento a ela aos setores competentes.

A sua participação, como responsável, foi só encaminhar o caso para o departamento de Recursos Humanos.

Tudo junto…

Existe um plano na Record de juntar no mesmo espaço as equipes de produção dos programas Gugu, Balanço Geral e Domingo Show.

O fator positivo é que poderá haver interação entre esses profissionais e assim evitar “brigas” por pautas.

… E misturado

Mas com tanta gente por metro quadrado e, dizem, num espaço tão pequeno, há um risco enorme de demissões.

Já em se tratando do pessoal que cuida do Gugu, para que esse plano dê certo, ainda tem a questão da renovação do seu contrato com a Record.

Júnior – 1

A versão júnior do reality Bake Off já está gravada e resta ao SBT apenas definir sua data de estreia.

O programa será exibido em janeiro, com a mesma equipe liderada por Carol Fiorentino.

Júnior – 2

Na semana passada, circularam notícias que a Band, incomodada com essa investida do SBT, poderia ressuscitar o Masterchef Júnior, também, a partir de janeiro.

Oficialmente, não tem nada disso. O plano da Band, para 2018, é colocar o Amadores no primeiro semestre e o Profissionais, no segundo.

Equipe da Globo

A Globo transmite nesta sexta-feira, o sorteio das chaves para a Copa do Mundo, com Galvão Bueno, Casagrande e Junior. O correspondente Marcelo Courrege estará no Palácio Estatal do Kremlim, em Moscou. A transmissão terá início às 13h15.

Escala da Band

André Galvão será o repórter da Bandeirantes no sorteio da Copa do Mundo, sexta-feira agora, na Rússia.

Todas as providências burocráticas foram aceleradas no final de semana.

Segredo em cima

Profissional muito respeitado, com passagem por várias áreas do jornalismo da Globo e atualmente seu diretor de Mídias Digitais, Erick Brêtas foi encarregado de desenvolver um novo projeto para o Grupo Globo.

Projeto este que, segundo a CGcom “será divulgado em breve”.

Bate – Rebate

· Quase Alguém, filme com direção de Daniel Ghivelder, começa a ser rodado em janeiro…

· … Fernanda Montenegro, escolhida para protagonista, será Gilda Borba. Um drama.

· Ainda em um ritmo tranquilo, começaram as gravações de As Aventuras de Poliana em estúdio no SBT…

· … O elenco aguarda liberação para os trabalhos na cidade cenográfica, ainda não concluída…

· … Poliana tem estreia prevista para maio de 2018.

· Nesta terça-feira, um ano do acidente com o avião da Chapecoense, o SporTV vai exibir uma programação especial…

· … Direto de Chapecó, uma equipe vai acompanhar, ao vivo, a movimentação na cidade e mostrar as homenagens às vítimas do acidente…

· … Além de receber convidados e colocar no ar matérias relativas ao triste acontecimento.

· O comentarista Neto também acaba de renovar seu contrato com a Bandeirantes…

· … Assinou por mais dois anos.

C´est fini

As emissoras de rádio do Grupo Band estarão juntas durante a transmissão do sorteio da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, entre 12h30 e 15h.

Comando único, liderado por Eduardo Barão e Ricardo Capriotti, com comentários de Ricardo Zaidan e André Coutinho. E diretamente de Moscou, o repórter Bernardo Ramos.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

Curtir isso: Curtir Carregando...