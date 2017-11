Para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra junto a passageiros e quem estiver pela Central do Brasil, a partir das 11h do dia 20 de novembro

A SuperVia recebe na Central do Brasil, de 18 a 25 de novembro, a exposição de fotos “Ilustres & Anônimos”, que mostra histórias de pessoas negras de destaque na Baixada Fluminense. São 46 personalidades, registradas pelas lentes do repórter fotográfico Paulo Santos, que exercem papel importante no contexto social e cultural em seus municípios, mas passam no anonimato pelas ruas.

Entre elas estão a professora e teóloga Maria do Carmo, moradora de Duque de Caxias; onde há 24 anos realiza trabalho com adolescentes em conflito com a lei; e o artista e palhaço Wildson França, que produz eventos culturais para aproximar a arte do público nas ruas de Mesquita.

Para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra junto a passageiros e quem estiver pela Central do Brasil; a partir das 11h do dia 20 de novembro (próxima segunda-feira); o idealizador do projeto, Paulo Santos, conversará com o público e haverá apresentação musical do Só Damas, grupo de samba formado por mulheres negras e nascido em Nova Iguaçu.

– O trem do Rio de Janeiro passa por 11 municípios da Baixada Fluminense. Firmamos essa parceria com Paulo Santos; para mostrar à população quem são essas pessoas de atitudes positivas que transformam os lugares onde estão inseridas.

– Por meio de suas histórias, experiências, sonhos e contribuições; queremos estimular nosso passageiro a viver com otimismo e; por que não, colocar em prática pequenos projetos que beneficiem a sociedade – explicou o presidente da SuperVia, José Carlos Prober.

